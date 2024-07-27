狂嗑25公斤西瓜　廣東男眼額生「皮蛇」　醫生爆原因是……

炎炎夏日冰鎮西瓜最解暑！內地廣東佛山一名男子狂嗑西瓜，幾天下來至少吃了25公斤，不料卻開始出現「頭痛」，眼周額頭還驚現成片「皮蛇」，醫生研判男子是糖尿病患者，過量西瓜致血糖爆表、免疫力下降，才會感染帶狀皰疹。

7月初至少吃西瓜

據《廣東日報》報道，53歲王先生(化名)長年在佛山務工，有糖尿病、高血壓病史。但愛吃甜食的他，夏天一到，不僅喝飲料，而且冰西瓜毫不忌口，光是「7月初那幾天，吃了至少50斤西瓜」。

不料王先生10日突然覺得腦袋脹痛，當時以為是高血壓引起。隔日，他的左眼變得難以睜開。到第三日時，左眼僅剩一條縫。醫生懷疑他是血管神經性頭痛。 7月15日，為尋求進一步診療，王先生來到廣東三九腦科醫院頭痛門診。