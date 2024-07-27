狂嗑25公斤西瓜　廣東男眼額生「皮蛇」　醫生爆原因是……

炎炎夏日冰鎮西瓜最解暑！內地廣東佛山一名男子狂嗑西瓜，幾天下來至少吃了25公斤，不料卻開始出現「頭痛」，眼周額頭還驚現成片「皮蛇」，醫生研判男子是糖尿病患者，過量西瓜致血糖爆表、免疫力下降，才會感染帶狀皰疹。
7月初至少吃西瓜
據《廣東日報》報道，53歲王先生(化名)長年在佛山務工，有糖尿病、高血壓病史。但愛吃甜食的他，夏天一到，不僅喝飲料，而且冰西瓜毫不忌口，光是「7月初那幾天，吃了至少50斤西瓜」。
不料王先生10日突然覺得腦袋脹痛，當時以為是高血壓引起。隔日，他的左眼變得難以睜開。到第三日時，左眼僅剩一條縫。醫生懷疑他是血管神經性頭痛。 7月15日，為尋求進一步診療，王先生來到廣東三九腦科醫院頭痛門診。
醫生：食過量致血糖爆表感染病毒
該院神經內二科主任鍾水生懷疑極可能是帶狀皰疹性神經痛。患者入院時，升糖指數超過28mmol/L。就在入院第二天，患者的左側額部及眼周出現了成堆的水皰，確診患者的頭痛為帶狀皰疹性神經痛。由於合併糖尿病，王先生目前仍在進一步治療中。
鍾水生表示「帶狀皰疹由水痘帶狀皰疹病毒引起，病毒可在人體內長期潛伏，免疫力低下時容易激活」。糖尿病本身就可引起機體代謝紊亂，糖尿病患者感染帶狀皰疹病毒的風險較高，且患者近期過量進食西瓜，導致血糖爆表，降低免疫水平，進而感染帶狀皰疹病毒。
鍾水生提醒，「對於部分人群，皮疹褪去後還可能出現長時間的後遺神經痛，表現為燒灼樣、電擊樣、針刺樣痛」，50歲以上、患有慢性疾病及免疫功能低下者，更易感染帶狀皰疹病毒。當下正值夏季，是帶狀皰疹高發時節，如上人群要特別注意，一旦出現神經痛症狀，要及時就醫。
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