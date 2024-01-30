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2024-01-30 15:53:00

狗狗手仔遭陷阱夾斷　一周後叼回斷掌令飼主心酸(有片)

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狗狗手仔遭陷阱夾斷，一周後叼回斷掌令飼主心酸。(微博)

狗狗手仔遭陷阱夾斷，一周後叼回斷掌令飼主心酸。(微博)

福建有隻狗狗因不慎踩到陷阱，令右手掌嚴重腐爛，奈何飼主家中經濟拮据，僅自行幫狗進行簡單消毒，未能帶牠就醫，狗狗的手掌最終脫落。詎料一星期後，狗狗竟然找到自己的斷爪，並叼回來放到主人面前，似乎想讓主人把牠的斷爪接回去，令飼主不禁心酸，亦令網民哭了。

綜合報道，福建農村有隻狗狗早前上山玩耍後失蹤，主人沒見狗狗回家心急如焚，幾經找尋後仍無所獲。直至半個月後，狗狗竟然自己回來，牠不僅消瘦得快認不出來，右手也嚴重腐爛。主人推斷愛犬在山上誤踩陷阱夾而動彈不得，其後自行脫困才得以回家，惟右手掌傷勢很嚴重。惟礙於飼主家裡經濟狀況不佳，去不起寵物醫院，只好自行給狗狗消毒，簡單處理傷口。幾星期後，狗狗出門上廁所回來，主人發現牠的右手掌不見了，相信是因為腐爛而斷掉。更令人心疼的是，一星期後，狗狗竟然將牠的手掌找回並叼著回來，不時舔著斷掌。主人見到此景，心裡很不是滋味，不捨地摸摸狗狗說：「你的爪子掉在哪兒了？哎呀，你怎麼還能找回來啊？」

狗狗竟然將牠的手掌找回並叼著回來，不時舔著斷掌。(微博) 網民：似乎想讓主人把自己的腳接回去。(微博) 主人見到此景，心裡很不是滋味，不捨地摸摸狗狗說：「你的爪子掉在哪兒了？哎呀，你怎麼還能找回來啊？」(微博)

網民：是不是覺得爪子還能長回來嗚嗚嗚

影片上傳微博6日已有逾310萬人次觀看，網民都直呼太不捨了，紛紛留言：「似乎想讓主人把自己的腳接回去」、「牠一定是帶著一絲希望才帶回來的」、「是不是覺得爪子還能長回來嗚嗚嗚」、「心疼死了，牠當時多無助呀」、「狗狗教淚崩」、「大難不死必有後福」；也有網友質疑飼主「養不起為甚麼要養」、「沒有善待自己的小狗」，並希望有熱心的動物醫院可以給狗狗安裝義肢。

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