狗狗手仔遭陷阱夾斷　一周後叼回斷掌令飼主心酸(有片)

福建有隻狗狗因不慎踩到陷阱，令右手掌嚴重腐爛，奈何飼主家中經濟拮据，僅自行幫狗進行簡單消毒，未能帶牠就醫，狗狗的手掌最終脫落。詎料一星期後，狗狗竟然找到自己的斷爪，並叼回來放到主人面前，似乎想讓主人把牠的斷爪接回去，令飼主不禁心酸，亦令網民哭了。

綜合報道，福建農村有隻狗狗早前上山玩耍後失蹤，主人沒見狗狗回家心急如焚，幾經找尋後仍無所獲。直至半個月後，狗狗竟然自己回來，牠不僅消瘦得快認不出來，右手也嚴重腐爛。主人推斷愛犬在山上誤踩陷阱夾而動彈不得，其後自行脫困才得以回家，惟右手掌傷勢很嚴重。惟礙於飼主家裡經濟狀況不佳，去不起寵物醫院，只好自行給狗狗消毒，簡單處理傷口。幾星期後，狗狗出門上廁所回來，主人發現牠的右手掌不見了，相信是因為腐爛而斷掉。更令人心疼的是，一星期後，狗狗竟然將牠的手掌找回並叼著回來，不時舔著斷掌。主人見到此景，心裡很不是滋味，不捨地摸摸狗狗說：「你的爪子掉在哪兒了？哎呀，你怎麼還能找回來啊？」