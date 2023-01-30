猩猩的反擊｜南寧動物園「丟那猩」今鋪掟水樽 女遊客眉骨流血

廣西南寧動物園一隻黑猩猩，因去年多次向遊客丟石頭、泥團甚至潑水，被稱為「丟那猩」之餘還成為「網紅」，不少遊客都特意去動物園，希望看到丟那猩「表演」，結果丟那猩昨日「升級」，向遊客掟水樽，導致一名女遊客眉骨受傷流血，手機螢幕破裂。

園方：遊客有過激行為 猩猩正當防衛

園方今日回應稱，是遊客對黑猩猩有過激行為，令猩猩作出正當防衛，目前正進一步調查。

內地網民紛紛表示，「這個正當防衛用得好。向人們展示了，哪怕一隻猩猩，被欺負也懂得反擊」、「所以是哪來的礦泉水瓶，如果不是遊客總去逗牠，牠感到不安，也不會反擊」。

網民：一堆人故意惹怒牠，現在反受其害

還有不少微博IP顯示為廣西的網民指出，「我前幾天剛去動物園，是遊客喜歡扔東西逗大猩猩，學者猩猩叫聲，期待大猩猩回應」、「我就是昨天去的，我親眼看見個別遊客扔石頭」、「一堆人故意惹怒牠，現在反受其害了」。

從內地多個社交平台可見，不時有人上載丟那猩抓起一團泥後，不斷重覆丟東西動作或者直接丟出泥團的片段。一些片段更顯示，丟那猩丟東西前，有時會不斷拍打地面，或者走來走去、跳起、拍掌等。有網民竟稱讚，「丟那猩真是名不虛傳，真的巨聰明，會根據人的歡呼聲丟，那邊歡呼聲高就丟那邊，而且還會吊你胃口，真不愧是帶動了整個動物園業績的星星」。

園方曾介紹「黑猩猩會驅趕不文明遊客」

南寧動物園方面去年曾介紹，黑猩猩具好奇、喜歡模仿的習性，且領地意識強，若遊客起哄、逗玩甚至挑釁，會令黑猩猩產生過激反應，並利用擊掌、跳躍、怒吼，或將黑猩猩館內的泥沙、草向外拋擲，驅趕牠認為是侵犯其領地的不文明遊客。