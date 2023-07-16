猴痘｜內地6月新增106宗病例廣東佔最多　主要通過男男性行為傳播

疫情呈現以下特點：一是絕大多數病例為男男性行為人群，主要通過男男性接觸傳播。二是其他接觸方式傳播風險低，除性接觸以外的絕大多數密切接觸者未發生感染。三是大部分病例就診時發現，少數病例為密切接觸者追蹤篩查發現。四是絕大多數病例臨床表現典型，主要為發熱、皰疹、淋巴結腫大等症狀，無重症、死亡病例。

101例明確為男男性行為人群

中國疾控中心衛生應急中心副主任施國慶指出，本輪猴痘疫情主要通過男男性行為人群之間的密切接觸傳播，內地6月份報告的106例病例均為男性，101例明確為男男性行為人群，其中96例明確發病前21天有男男性接觸史，猴痘主要局限於男男性行為人群和通過性接觸傳播。

猴痘病毒主要經黏膜和破損皮膚侵入人體，施國慶表示與新冠、流感等呼吸道傳染病傳播速度相比，猴痘的傳播速度比較慢，但也可能出現局部的聚集性疫情。根據6月份病例的密切接觸者的流調結果，除性接觸以外的密切接觸者370多人，其中僅有一個人因與確診病例同床居住感染，所以提示其他接觸方式傳播風險較低。

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