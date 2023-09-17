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2023-09-17 14:15:55

猴痘｜內地6月起爆本土疫情累計破千宗　8月單月確診501宗

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猴痘｜內地6月起爆本土疫情累計破千宗　8月單月確診501宗

記者李宗芳／綜合報道

內地今年6月開始出現本土猴痘疫情，8月新增501宗確診病例，累計破千宗遍及逾20省市，國家衛健委15日發布公告，稱自9月20日起將猴痘納入乙類傳染病進行管理，針對疑似病例以及確診病例的隔離治療將成「非必需」，醫生可根據病情予以門診或住院治療。

病死率約為0.1%

據國家衛健委網站同日發布的政策解讀指出，2022年5月以來，全球100多個國家和地區發生猴痘疫情。多國疫情顯示，猴痘已發生人際傳播，並廣泛傳播到非洲以外的國家和地區，病死率約為0.1%。2022年9月，內地報告首例猴痘輸入病例，2023年6月開始出現本土猴痘疫情，目前內地20多個省市先後報告猴痘病例，引發新增本土續發疫情和隱匿傳播。

考慮到猴痘疫情將一定時期內持續存在，為進一步科學規範開展猴痘疫情防控工作，切實保障民眾生命安全和身體健康，國家衛健委決定，自2023年9月20日起將猴痘納入《中華人民共和國傳染病防治法》規定的乙類傳染病進行管理，採取乙類傳染病的預防、控制措施。

內地爆發本土猴痘疫情，4個月累計破千例遍及逾20省市。（圖／翻攝美國疾管中心CDC官網）

與新冠外、愛滋病、狂犬病等同級

猴痘納入乙類乙管，到底意味着什麼？防控措施有何變化？據《第一財經》報道，今年7月份，官方曾印發「猴痘防控方案」的通知，按規定，根據病例的不同情況分類實施醫療機構隔離治療或居家隔離治療。

南方醫科大學南方醫院感染內科及肝病中心副主任彭劼稱，乙類乙管後，現在針對這些疑似病例以及確診病例的隔離治療，將變成「非必需的」，醫生可以根據病情的需要予以門診治療或住院治療。

據悉，內地於今年1月8日起，解除對新冠病毒的甲類傳染病預防、控制措施，調整為「乙類乙管」，除新冠外，乙類傳染病包括如愛滋病、狂犬病、登革熱等。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

換季保養防過敏。（am730製圖）

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