猴痘｜內地6月起爆本土疫情累計破千宗　8月單月確診501宗

記者李宗芳／綜合報道

內地今年6月開始出現本土猴痘疫情，8月新增501宗確診病例，累計破千宗遍及逾20省市，國家衛健委15日發布公告，稱自9月20日起將猴痘納入乙類傳染病進行管理，針對疑似病例以及確診病例的隔離治療將成「非必需」，醫生可根據病情予以門診或住院治療。

病死率約為0.1%

據國家衛健委網站同日發布的政策解讀指出，2022年5月以來，全球100多個國家和地區發生猴痘疫情。多國疫情顯示，猴痘已發生人際傳播，並廣泛傳播到非洲以外的國家和地區，病死率約為0.1%。2022年9月，內地報告首例猴痘輸入病例，2023年6月開始出現本土猴痘疫情，目前內地20多個省市先後報告猴痘病例，引發新增本土續發疫情和隱匿傳播。

考慮到猴痘疫情將一定時期內持續存在，為進一步科學規範開展猴痘疫情防控工作，切實保障民眾生命安全和身體健康，國家衛健委決定，自2023年9月20日起將猴痘納入《中華人民共和國傳染病防治法》規定的乙類傳染病進行管理，採取乙類傳染病的預防、控制措施。