獨居老婦花9百萬買「一屋子古玩」　女兒回家私下鑑定才慌被騙

內地上海一名獨居老婦12年來在「好友」推薦下，花費900萬元人民幣，購買上千件古玩，直到女兒從外國回來，看到家中藏品「堆積如山」超傻眼，私下鑑定才知媽媽被騙了！

結識文玩商人

據《新聞晨報》報道，12年前在上海舉辦的一場古玩展覽會上，時年70多歲的李阿姨結識了文玩商人王杰（化名），其對各類古玩藏品如數家珍，讓李阿姨十分欽佩，進而互加微信交流。

不久後，王杰開始向李阿姨推薦一些手串和玉石，李阿姨起初只是購買一些價格不貴的小玩意，直到2020年9月，李阿姨開始不滿足於購買這些「小打小鬧」，期望得到更有價值的藏品。

「這個是退休的文化局局長收藏過的瓷器」、「那個是某某知名學校校長的私藏珍品」、「這個是清三代官窯的出品」，王杰於是使出「三寸不爛之舌」，不停地向李阿姨推薦他從各個管道得來的珍稀藏品，甚至王杰還會專門從北京驅車南下上海，帶著古玩親送上門。