玄奘寺供奉日軍戰犯｜供奉人吳啊萍涉尋釁滋事罪被捕　前住持被揭自稱「渣男」愛美女

南京玄奘寺爆出供奉日軍戰犯牌位事件，供奉人吳啊萍(右)涉尋釁滋事罪被捕，前住持傳真(左)在鏡頭前致歉。(網上截圖)

南京玄奘寺供奉日軍戰犯牌位，惹來內地輿論高度關注。南京市政府匯報，供奉人吳啊萍涉尋釁滋事罪，已被公安機關刑事拘留。

據了解，供奉人吳啊萍擁有大學學歷，在2017年底到玄奘寺要求供奉牌位，6人名字，包括松井石根、谷壽夫、野田毅、田中軍吉、向井敏明及美國傳教士魏特琳，吳啊萍謊稱是朋友關係，寺廟按每個牌位每年100元人民幣標準收費。

公安指 吴啊萍盼藉供奉「解冤釋結」

公安調查後指，吴啊萍供述，她到南京後了解到侵華日軍的暴行，知道了松井石根等戰犯的罪行，遂產生「心理陰影，長期被噩夢纏繞」，在接觸佛教後，產生了通過供奉日軍戰犯「解冤釋結、脫離苦難」的錯誤想法，同時了解到美國傳教士魏特琳在日軍侵華期間的善舉，於是想通過供奉幫其解脫。

前住持 哽咽道歉：犯下了不可饒恕錯誤

此外，玄奘寺前住持傳真接受內媒採訪，他面對鏡頭時一度哽咽，強調非常慚愧，要真誠地向全國人民道歉，犯下了不可饒恕的錯誤，惟他被網民起底，指他曾經在社交平台稱出家前做過幾年的「渣男」，喜歡美女，「現在是愛花不折花，愛花不貪花……」

中紀委評論： 愛國主義教育一刻不能鬆懈

中紀委亦發表評論，稱愛國主義教育一刻不能鬆懈，要深入、持久、生動地開展好愛國主義教育，引導全社會更好知史愛國，以實際行動守護歷史記憶，捍衛民族尊嚴，維護和平正義。