玄奘寺供奉日軍戰犯｜宗教局促宗教界深入展開愛國教育

玄奘寺供奉日軍戰犯事件發生後，國家宗教事務局要求各地加強督導巡查宗教活動場所、宗教院校及宗教團體，支持宗教界全面從嚴治教，指導宗教界持續深入展開愛國主義、集體主義、社會主義教育，深入學習黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史，切實加強宗教界人士的國家意識、公民意識、法治意識，確保在大是大非和原則問題上保持頭腦清醒，堅決杜絕同類問題發生，切實維護宗教領域的和諧穩定。

中國佛教協會規範牌位設立工作

中國佛教協會亦於周一向各地佛教協會發出通知，批評一些佛教活動場所在設立牌位上存在管理混亂、信息核查不嚴、高收費、亂收費等現象，甚至出現損害國家利益、傷害民族感情的嚴重問題，必須迅速加以整頓和規範。

通知要求，各地寺院要全面自查自糾，對設立牌位事項中存在的問題舉一反三、引以為戒，及時採取有效措施迅速整改，對損害國家利益、傷害民族感情的行為堅持零容忍態度。佛教活動場所更要全面提升管理水平，嚴格落實寺院主要負責人的管理責任，建立健全的相關規章制度，明確設立牌位各個環節的責任人，加強流程管理，規範設立條件，加強日常管理等，堅決防範違反法律法規、違背公序良俗、傷害民族感情等事件發生。

中國佛教協會：銘記歷史，不忘國恥

通知又強調，佛教活動場所要牢固樹立國家安全意識，銘記歷史，不忘國恥，並牢固樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀；各地佛教團體要以今次全面清查和規範寺院設立牌位事項為契機，著力解決影響佛教健康傳承的突出問題，切實全面從嚴治教。