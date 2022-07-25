玄奘寺供奉日軍戰犯｜杭州靈隱寺召開僧眾大會：吸取教訓 全面從嚴治教

江蘇南京玄奘寺供奉日軍戰犯惹全國譁然，官方上周五通報對玄奘寺住持及相關官員的初步處理結果後，浙江杭州千年古剎靈隱寺上周六晚召開全寺僧眾大會，要求全寺僧眾要從玄奘寺供奉日軍戰犯事件中深刻吸取教訓，切實引以為戒，嚴格超薦(超渡)牌位的登記審核和日常管理，「全面從嚴治教，弘揚佛教愛國愛教的優良傳統」。

靈隱寺今次僧眾大會以「崇儉戒奢」為主題，全寺僧眾在方丈光泉法師帶領下，共同學習全國宗教團體《關於崇儉戒奢的共同倡議》及《浙江省宗教界關於崇儉戒奢的共同倡議》等相關文件，會上還介紹了玄奘寺供奉日軍戰犯一事，並宣讀了當局的人員處理通報。

靈隱寺方丈：佛教徒首先是公民 應愛國守法

光泉法師強調，佛教徒首先是公民，愛國守法是國家對每個公民最基本的要求，靈隱寺要從玄奘寺供奉日軍戰犯事件中吸取教訓，加強自身建設，全面從嚴治教，弘揚佛教愛國愛教的優良傳統，堅定走與社會主義社會相適應的道路。

南京市政府上周五通報，撤換玄奘寺住持傳真(俗名李義將)，責令玄奘寺停止日常活動，立即整頓；免去玄奘寺所在玄武區民族宗教事務局長胡圓圓職務，對南京市民族宗教事務局長蘇宇紅予以誡勉、副局長紀勤予以停職檢查。

玄奘寺前住持禁日軍戰犯牌位事件外傳兼不上報

至昨日，南京市政府再通報案件詳情，當中提到，有女信眾今年2月26日去到玄奘寺，在兩名僧人和幾名遊客的協助下，尋找自己供奉的牌位，期間發現5名侵華日軍戰犯牌位。有遊客當場拍下照片，在場僧人隨即撤下涉事5個牌位，當晚就將事件告知住持傳真，但傳真下令禁止外傳，之後一直都無向主管部門報告，直到上周四，拍照的遊客將照片上傳社交平台並被大量轉發。

南京2宗教部門領導人被免職 7官被處分

傳真除了被撤去住持職務，還被免去南京市佛教協會副會長職務。南京市政府同時進一步處理相關官員，除了玄武區民族宗教事務局長胡圓圓外，南京市民族宗教事務局副局長紀勤也被免職，另有7名宗教事務及統戰官員被誡勉、黨內警告、嚴重黨內警告等。

