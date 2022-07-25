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中國
2022-07-25 18:46:56

玄奘寺供奉日軍戰犯｜杭州靈隱寺召開僧眾大會：吸取教訓 全面從嚴治教

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浙江杭州千年古剎靈隱寺強調要從玄奘寺供奉日軍戰犯事件中吸取教訓，全面從嚴治教。(互聯網) 杭州靈隱召開僧眾大會，強調要從玄奘寺供奉日軍戰犯事件中吸取教訓，全面從嚴治教。(互聯網) 杭州靈隱召開僧眾大會，強調要從玄奘寺供奉日軍戰犯事件中吸取教訓，全面從嚴治教。(互聯網) 杭州靈隱召開僧眾大會，強調要從玄奘寺供奉日軍戰犯事件中吸取教訓，全面從嚴治教。(互聯網) 杭州靈隱召開僧眾大會，強調要從玄奘寺供奉日軍戰犯事件中吸取教訓，全面從嚴治教。(互聯網)

江蘇南京玄奘寺供奉日軍戰犯惹全國譁然，官方上周五通報對玄奘寺住持及相關官員的初步處理結果後，浙江杭州千年古剎靈隱寺上周六晚召開全寺僧眾大會，要求全寺僧眾要從玄奘寺供奉日軍戰犯事件中深刻吸取教訓，切實引以為戒，嚴格超薦(超渡)牌位的登記審核和日常管理，「全面從嚴治教，弘揚佛教愛國愛教的優良傳統」。

靈隱寺今次僧眾大會以「崇儉戒奢」為主題，全寺僧眾在方丈光泉法師帶領下，共同學習全國宗教團體《關於崇儉戒奢的共同倡議》及《浙江省宗教界關於崇儉戒奢的共同倡議》等相關文件，會上還介紹了玄奘寺供奉日軍戰犯一事，並宣讀了當局的人員處理通報。

靈隱寺方丈：佛教徒首先是公民 應愛國守法

光泉法師強調，佛教徒首先是公民，愛國守法是國家對每個公民最基本的要求，靈隱寺要從玄奘寺供奉日軍戰犯事件中吸取教訓，加強自身建設，全面從嚴治教，弘揚佛教愛國愛教的優良傳統，堅定走與社會主義社會相適應的道路。

南京市政府上周五通報，撤換玄奘寺住持傳真(俗名李義將)，責令玄奘寺停止日常活動，立即整頓；免去玄奘寺所在玄武區民族宗教事務局長胡圓圓職務，對南京市民族宗教事務局長蘇宇紅予以誡勉、副局長紀勤予以停職檢查。

玄奘寺前住持禁日軍戰犯牌位事件外傳兼不上報

至昨日，南京市政府再通報案件詳情，當中提到，有女信眾今年2月26日去到玄奘寺，在兩名僧人和幾名遊客的協助下，尋找自己供奉的牌位，期間發現5名侵華日軍戰犯牌位。有遊客當場拍下照片，在場僧人隨即撤下涉事5個牌位，當晚就將事件告知住持傳真，但傳真下令禁止外傳，之後一直都無向主管部門報告，直到上周四，拍照的遊客將照片上傳社交平台並被大量轉發。

南京2宗教部門領導人被免職 7官被處分

傳真除了被撤去住持職務，還被免去南京市佛教協會副會長職務。南京市政府同時進一步處理相關官員，除了玄武區民族宗教事務局長胡圓圓外，南京市民族宗教事務局副局長紀勤也被免職，另有7名宗教事務及統戰官員被誡勉、黨內警告、嚴重黨內警告等。
 

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