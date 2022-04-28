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中國
2022-04-28 17:52:18

王思聰微博「清零」 網絡盛傳被捕 曾籲嚴查連花清瘟生產商

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網絡瘋傳王思聰被捕。(互聯網) 王思聰早前質疑以嶺藥業後被微博禁言。(互聯網) 王思聰微博昨晚被發現「清零」。(互聯網)

中國前首富萬達集團創辦人王健林之子王思聰早前在微博發文，呼籲中國證監會嚴查連花清瘟膠囊生產商以嶺藥業，引起掀然大波，王思聰微博帳號隨後被禁言，至昨晚更「被消失」，顯示「該帳號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看」，四千多萬粉絲和千多條微博「清零」，用戶名稱僅顯示「用戶1826792401」，而在微博搜索該用戶名稱，結果是「該用戶不存在」。

網民：因「奴性論」出事

微博網民議論紛紛，認為王思聰微博「被消失」的原因是質疑連花清瘟膠囊和以嶺藥業，但有疑似知情網民指出，王思聰「出事」是因為「侮辱攻擊我們的核酸防疫政策」。據報王思聰早前在微信批評上海防疫政策，稱「每天早上的核算(酸)檢測，檢測的不是陽性或陰性，而是你的奴性和血性。今天開始不會再出門做核算(酸)了」。

官方未有公布被捕消息

據報王思聰的微博和抖音帳號也被封禁。昨晚深夜，Twitter甚至有用戶突然聲稱，「據最新消息，2022年4月27日晚，上海警方對犯罪嫌疑人王思聰以尋釁滋事罪逮捕」，而有關消息隨後被傳至微博。不少網民對此表示質疑，強調「坐等上海發布官方消息」。目前官方尚未有相關通報。

有網民指出，王思聰因為這條微信朋友圈出事。(互聯網) Twitter有網民突然聲稱王思聰被捕。

王思聰本月14日轉發某網媒關於以嶺藥業自稱連花清瘟膠囊獲世衛推薦的報道時，評論稱「證監會應嚴查以嶺藥業」。雖然王思聰隨後收回言論，但已被許多網民轉發、截圖，隨後4個交易日中，以嶺藥業股價3度跌停，市值蒸發179億元人民幣。以嶺藥業澄清事件後，揚言採取法律行動。王思聰的微博上周二起「被禁言」。

王思聰早前轉發網媒報道，認為中證監認嚴查以嶺藥業。(互聯網)

王思聰早前轉發網媒報道，認為中證監認嚴查以嶺藥業。(互聯網)

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