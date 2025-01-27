王星事件｜主犯「顏十六」聲稱微信被盜 曾邀最少10人赴泰國拍戲2獲救2失蹤

內地公安部周日(26日)晚發布消息，涉及內地男演員王星被騙到緬甸遭禁錮的主犯「顏十六」上周六(25日)晚已被遣返回中國。內地傳媒指，顏十六原名顏某磊，曾在橫店等影視產業闖蕩多年，擔任過群演、動作指導、導演等職務。顏十六曾向合作過的人士否認王星事件與自己有關，稱被微信帳號遭盜用。據悉，至少10名演藝界人士接過顏十六邀約拍戲，包括王星；最少4人被騙至泰國，兩人幸運獲救，另有兩人仍失蹤。 王星事件｜顏十六出生於貧困農村家庭 《新京報》稱，顏十六的真實身份是橫店影視城一名「橫漂」(在橫店參加影視劇拍攝的外地人士)，真名為顏某磊，對外也稱顏俊楓、顏超，綽號「胖子」。顏十六出生於江蘇省東海縣一個普通農村家庭，村民稱他們一家在村里養青蛙，生活環境十分貧困。他早早輟學，常年不務正業，借錢不還，還善於包裝與吹噓，但沒有人說得清楚，他是如何走上詐騙這條路。 報道指，王星事件引發關注後，在1月6日，曾經與顏十六合作過的製片人許思思發訊息詢問，顏十六否認王星事件與自己有關，稱被盜去微信帳號，他在廣西的山裡裝光伏(太陽能統)，並提及自己「想出國工作」；1月9日，許再次嘗試聯絡，顏十六的微信帳號顯示異常，消息已經無法送達。1月13日，顏十六的哥哥告訴《新京報》記者，他人在外地，對於弟弟的行蹤不知情。

王星事件｜製片人：顏十六善於包裝行銷自己 據悉，顏十六曾在無錫影視城做「群頭」(招募群眾演員的人)，後來去了橫店影視城，更曾執導首部電影《絕地重生之黎明》。許思思稱，2017年於業界飯局認識顏十六，當時後者正在做武術指導，已在橫店影視圈內沉浮數年，善於包裝行銷自己，「他是個很會吹牛的人，說話聽著很專業。」 當時顏十六和另外幾個「橫漂」忽悠自己一起做一部電影，承諾要找大牌明星參演。許思思當時找了人投資，也投入部分錢，，並擔任編劇。但在拍攝中，顏十六有很多自己的想法，導致整個劇情全部走樣。許思思說，「這部電影讓我虧了60萬(人民幣)。」 王星事件｜徵20名男女演員 年齡介乎18至30歲 導演兼演員朱樂彥曾接過顏十六邀請往泰國拍戲，王星事件爆出後令他感到害怕。他還記得對方發來了組訊，片名是《緝毒女警》。在多個影視圈的微信群組裡，都出現了顏十六發布的招募《緝毒女警》演員的消息，「跟組男演員10名，要求18至30歲，身高175厘米左右，形象好，有拍攝經驗的，會說台詞的，聽從安排服從現場管理，配合拍攝，有表演工地(功底)最好；跟組女演員10名，要求18至30歲，身高165厘米左右，有氣質形象好，事少，不能有公主病，有舞蹈工地(功底)最好。

王星事件｜「劇中被抓進精神病院，現實險遭抓進電騙園區」 朱樂彥多年前因拍攝《絕地重生之黎明》與與「顏十六」結識，朱樂彥擔任男主角。朱樂彥向《新京報》稱，顏十六找他拍該片時聲稱是大製作，邀請了眾多大牌明星，並承諾優厚片酬。但之後發現製作成本很低，是個草台班子。一個月拍攝周期結束後，承諾的片酬也未兌現。兩人之後無再聯絡，但去年底顏十六忽然邀請他參與《緝毒女警》，「他可能是想讓我去當導演。」拍戲兼可去泰國度假，朱樂彥坦承有一點心動，但由於對顏十六印像不佳，再加沒有時間，所以作罷。 《絕地重生之黎明》講述的是男主角被誤抓進精神病院並試圖逃跑的故事，朱樂彥感嘆「我覺得很巧合」；片中自己被抓去暗無天日的精神病院，而現實生活中，自己也差點被抓去暗無天日的電騙園區。 王星事件｜「不只是東南亞，被騙去沙特阿拉伯參加影展」 不只是東南亞，也不只以拍戲為名義，朱樂彥想起自己去年還接到過一個電話，對方自稱是廣電總局，通知朱樂彥去沙特阿拉伯參加影展，朱樂彥上網搜尋發現的確有這個影展，他以路途太遠為由拒絕，對方堅持勸說並承諾要為他報銷一半的路費，「現在想想我們這個群體(演藝圈)可能是被盯上了」