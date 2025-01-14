王星事件︱安徽25人取消赴泰旅遊　航空公司拒退機票錢網民反撐

內地演員王星日前疑被騙到泰國試鏡，之後於泰緬邊境失聯，被「賣豬仔」送到緬甸妙瓦底詐騙園區，引起輿論關注，有內地旅客擔心人身安全，取消赴泰計劃。內媒報道，來自安徽的章女士原計劃一行25人到泰國清邁旅遊，但向旅行社付款翌日，決定出於安全考慮取消行程，卻在申請退款時被航空公司以「臨時團隊票不退不改簽」為由拒絕。章女士批評是「霸王條款」，航空公司應該要有特殊應對方案。

「臨時團隊票不退不改簽」 報道指，章女士與朋友一行25人，原本打算去泰國清邁旅遊，於2月27日乘搭由上海浦東機場出發的春秋航空航班，3月4日返程，機票價格每人2300元（人民幣‧下同）。1月7日，他們通過微信向安徽某旅行社的工作人員轉帳了5萬元的大部分機票費用，支付予航空公司，後因看到相關報道，擔心人身安全，次日決定取消行程，要求退票，但遭到拒絕。

非不可抗力原因 張女士之前聯絡的旅行社工作人員表示，已告知團隊票不退不改的政策，就此事他們與春秋航空公司聯絡，但對方回覆在付款前已經告知，付款後不予退票，最終只同意兩人全數退款，其他人只退款200多元。關於泰國安全的問題，目前各航空公司並沒有相關政策及正式文件予以確認，「這種情況不是火山、地震、戰爭這樣的不可抗力，而是他們比較擔心而已的個人原因」。旅行社亦明確表示，旅行團會有專業領隊陪同，也會尋找當地旅行社接待，也有導遊，是比較安全的。春秋航空客服人員表示，目前也沒有關於前往泰國機票的特殊退票政策。

對於消費者過帳後提出退票要求，事件引發網民熱議，有人批評航空公司，但亦有人認為買機票前已說了不能退款，支持航空公司做法，「泰國也不是這兩天才開始危險的，早就這樣了。都提前說了不能退」、「1月7日的時候王星的事已經在網上輿論很大了，那個時候還報團訂機票是怎麽想的」。

