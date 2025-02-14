王星事件｜涉拐賣王星 泰遣返10名詐騙集團成員回中國

泰國警方周五（14日）宣布，10名涉嫌拐賣王星的中國籍詐騙團夥成員，已於下午被送往泰國曼谷際機場，經辦理相關手續遣返中國。

內地男演員王星早前在泰國被擄至緬甸詐騙園區從事電騙，事件引起外界關注。泰國警方周五（14日）宣布，10名涉嫌拐賣王星的中國籍詐騙團夥成員，已於下午被送往泰國曼谷機場，經辦理相關手續遣返中國。

除了上述10名疑犯，內地公安部上月26日通報，在王星被拐賣事件中，網名「顏十六」的重要疑犯顏文磊到案，已於同月25日晚上回國。

2024年12月29日，王星在微信群中看到一則赴泰國曼谷拍攝影片的通告，遂根據通告內容添加副導演「顏十六」微信，溝通赴泰國曼谷拍戲事宜。2025年1月3日凌晨，王星抵達泰國曼谷機場後，乘坐「顏十六」安排的車輛經泰緬邊境被送入緬甸妙瓦底「阿波羅」園區，隨後又被販賣至「環亞」「凱旋」等多個電詐園區，其後獲救經泰國回國。