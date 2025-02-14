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中國
2025-02-14 22:47:07

王星事件｜涉拐賣王星 泰遣返10名詐騙集團成員回中國

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泰國警方周五（14日）宣布，10名涉嫌拐賣王星的中國籍詐騙團夥成員，已於下午被送往泰國曼谷際機場，經辦理相關手續遣返中國。

泰國警方周五（14日）宣布，10名涉嫌拐賣王星的中國籍詐騙團夥成員，已於下午被送往泰國曼谷際機場，經辦理相關手續遣返中國。

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內地男演員王星早前在泰國被擄至緬甸詐騙園區從事電騙，事件引起外界關注。泰國警方周五（14日）宣布，10名涉嫌拐賣王星的中國籍詐騙團夥成員，已於下午被送往泰國曼谷機場，經辦理相關手續遣返中國。

除了上述10名疑犯，內地公安部上月26日通報，在王星被拐賣事件中，網名「顏十六」的重要疑犯顏文磊到案，已於同月25日晚上回國。

2024年12月29日，王星在微信群中看到一則赴泰國曼谷拍攝影片的通告，遂根據通告內容添加副導演「顏十六」微信，溝通赴泰國曼谷拍戲事宜。2025年1月3日凌晨，王星抵達泰國曼谷機場後，乘坐「顏十六」安排的車輛經泰緬邊境被送入緬甸妙瓦底「阿波羅」園區，隨後又被販賣至「環亞」「凱旋」等多個電詐園區，其後獲救經泰國回國。

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電騙 顏十六 公安部：涉誘騙內地演員王星的疑犯「顏十六」在泰被捕遣返回國。(微博) 王星事件令部分內地旅客擔心赴泰旅遊安全(路透社資料圖片) 王星安全獲救。(互聯網) 泰國警方向王星問話。(互聯網) 泰國警方向王星問話。(互聯網) 泰國警方向王星問話。(互聯網) 王星曾出演《狐妖小紅娘》等多部內地影視劇。（圖／翻攝自微博）

公安機關在全力查找解救失聯、被困人員的同時，同步推進案件偵查調查工作，循線深挖出一個藏匿於緬甸妙瓦底、專門從事跨境人口販運的犯罪集團。2024年12月以來，該犯罪集團在大量微信群中發布招聘演員、模特、劇組工作人員等虛假信息，通過為有意向人員購買機票、預訂酒店、安排車輛等方式，將其誘騙至泰國境內後，再轉運至緬甸妙瓦底，販賣至各電詐園區。近期網上的多宗相關人員境外失聯、被困案件均與該犯罪集團有關。目前，中泰警方已聯手抓獲12名境內外犯罪嫌疑人，相關案件偵辦及其他犯罪嫌疑人緝捕工作正在進行中。

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