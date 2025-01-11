王星事件｜詐騙集團受壓「大清貨」　贖金3萬降至6000美元

內地男星王星赴泰國拍戲遭詐拐騙至泰緬邊境，在其女友積極營救下，11日已順利返回上海。王星事件持續發酵，另外也傳出模特兒楊澤琪、女主持譚昭君都赴泰工作失聯，疑似遭詐；有鑑於遭拐案不斷發生，陳奕迅也緊急取消2月曼谷演唱會。

《中天新聞網》訪問關鍵人士，對方透露王星事件與去年9月台灣商演歌手康岳在泰遭拐案如出一轍，只是康岳至今未歸來。

台灣商演歌手9月至今未歸

回顧王星遭拐案，他先透過微信徵選後，3日赴泰拍戲，未料一下飛機就被綁至緬甸的電騙園區。其女友發現不對勁後，緊急在網上發聲，中泰政府介入，王星7日獲救，11日凌晨順利返抵上海，營救成功。

事實上，去年9月3日康岳也受騙遭拐至泰國，一到當地後立刻遭箱型車載走，綁至緬甸的電騙園區。期間，康岳一度透過管道與好友可樂聯繫稱：「在這裏吃一顆雞蛋，就是一個幸福。」

事件爆發後，警方已依《人口販運防制法》通報警政署，並請求外交部協助，聯繫相關的海外急難救助管道展開營救行動，至今5個月遲遲未有下文。