王星事件｜詐騙集團受壓「大清貨」　贖金3萬降至6000美元

內地男星王星赴泰國拍戲遭詐拐騙至泰緬邊境，在其女友積極營救下，11日已順利返回上海。王星事件持續發酵，另外也傳出模特兒楊澤琪、女主持譚昭君都赴泰工作失聯，疑似遭詐；有鑑於遭拐案不斷發生，陳奕迅也緊急取消2月曼谷演唱會。
《中天新聞網》訪問關鍵人士，對方透露王星事件與去年9月台灣商演歌手康岳在泰遭拐案如出一轍，只是康岳至今未歸來。
台灣商演歌手9月至今未歸
回顧王星遭拐案，他先透過微信徵選後，3日赴泰拍戲，未料一下飛機就被綁至緬甸的電騙園區。其女友發現不對勁後，緊急在網上發聲，中泰政府介入，王星7日獲救，11日凌晨順利返抵上海，營救成功。
事實上，去年9月3日康岳也受騙遭拐至泰國，一到當地後立刻遭箱型車載走，綁至緬甸的電騙園區。期間，康岳一度透過管道與好友可樂聯繫稱：「在這裏吃一顆雞蛋，就是一個幸福。」
事件爆發後，警方已依《人口販運防制法》通報警政署，並請求外交部協助，聯繫相關的海外急難救助管道展開營救行動，至今5個月遲遲未有下文。
以借貸優惠誘騙赴泰
《中天新聞網》獨家訪問到關鍵人士A女，她透露不少人被誘騙，以去泰國設立境外APP帳號協助辦理貸款，就能領取貸款總額15%報酬為由，拐至當地，「到泰國銀行協助露面跑手續就可以，簽完名就可以拿到現金」，人一到當地就會立刻被帶至緬甸電騙園區，再由緬甸地區「救援隊」聯繫家屬要求「行政處費」，才願意放人。
A女透露，由於王星事件引發國際關注，因此詐騙集團也備受壓力，目前正在「年底大清貨」，將手上被拐人質盡快「拋售」中，原本喊價每人成本價3萬美元（約23.4萬港元），現已降價至6,000美元（約4.67萬港元）左右。A女也呼籲前往泰國獨旅時，若有陌生人要求共乘，應有所提防。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章