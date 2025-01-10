王星事件｜174名緬甸受困者家屬聯署求助　尋人產業鏈曝光

內地演員王星近日於泰緬邊界失聯引發關注，所幸7日成功獲救，但他並非特例。據內媒報道，目前被困緬甸的中國公民多達174名，他們的家屬正發起聯名求助。有內地博客曝光了「撈人」價格，遭質疑「參與犯罪」。

據內媒《中國新聞周刊》8日報道，就在王星獲救的7日下午，一個有487人的群組群主正在用在線文檔統計緬甸被困者的資訊，該互助群組成員均為被困者家屬，其中174人填寫了這份文檔並發起聯名求助。

薪酬水平顯著高於正常水平

據報道，這些被困者短短則數月、長則幾年無法回國，令他們的家人心急如焚。報道指出，儘管中國警方持續跟進，但隨着電騙集團在產業形態、技術上的不斷迭代升級，仍有一些年輕人被誘騙。

廣東警官學院副教授莊華稱：「從個人層面，還是要加強對網絡招募真實性的辨別，尤其是前往廣西、雲南等邊境地區務工的招聘，或者是某些薪酬水平顯著高於正常水平的招聘要高度警惕，有所懷疑的要及時向身邊的親友或警方諮詢。」