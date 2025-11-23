王毅批高市早苗︰越了不應碰的紅線 中方必須堅決回擊

中共中央政治局委員、外交部長王毅應邀赴吉爾吉斯、烏茲別克及塔吉克舉行外長戰略對話，並同三國領導人友好交流。訪問結束後，王毅接受中國媒體採訪，期間提到日本首相高市早苗早前發表錯誤的涉台言論。 王毅表示，他向上述三國外長介紹了中國在台灣問題上的原則立場，揭露了日本現職領導人公然侵害中國核心利益、挑戰二戰後國際秩序的錯誤言行。他稱，三國公開強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台灣獨立」，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。

日本應深刻反省軍國主義犯下的戰爭罪行 王毅說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，把日本當年「竊取」的台灣歸還中國明確規定於《開羅宣言》、《波茨坦公告》、日本投降書等一系列國際文件，是不可否認的二戰勝利成果，也是日本作為戰敗國必須持續遵守的國際義務。他表示，在今年這一關鍵年頭，日本最應該做的是，深刻反省當年侵略殖民台灣的歷史，深刻反省軍國主義犯下的戰爭罪行，在台灣和歷史問題上遵規守矩、謹言慎行；但令人震驚的是，日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線，強調中方必須予以堅決回擊，這既是維護中國的主權與領土完整，也是捍衛用鮮血和生命換來的戰後成果，維護國際正義和人類良知。