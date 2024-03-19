王毅晤新西蘭貿易部長盼共同維護自由貿易 加強團結合作

中共中央政治局委員兼外長王毅昨日（3月18日）在惠靈頓，會見新西蘭貿易部長麥克萊。王毅表示，中新建交以來，雙方不斷創造新的合作紀錄，令中新關係在中國同發達國家關係中保持領先地位。中方願同新方積極落實中新自貿協定升級版，盡快啟動服務貿易負面清單商談，推動兩國合作不斷邁上新台階。 王毅又說，中國開放的大門將越開越大，對新西蘭的大門始終是敞開。雙方要共同維護自由貿易，反對以「去風險」為名推行單邊主義、保護主義，建設開放型世界經濟，為兩國企業提供良好營商環境。 麥克萊表示，新方願同中方一道努力，進一步擴大經貿等領域合作，便利人員往來。面對世界貿易壁壘和不確定性增加，中新自貿協定升級版具有重要示範意義。雙方應攜手維護自由貿易原則，抵制各種保護主義和單邊行徑。

新西蘭總理︰新方將繼續堅持一個中國政策

外長王毅到訪新西蘭除了會見新西蘭貿易部長麥克萊外，也在新西蘭首都惠靈頓與總理盧克森會面。王毅表示，中新建交以來，雙方始終堅持相互尊重、彼此包容，推動中新關係一直走在中國同發達國家關係前列。中國視新西蘭為理性、成熟的合作伙伴，願同新方以慶祝兩國建立全面戰略伙伴關係10周年為契機，打造全面戰略伙伴關係升級版，為世界和平與發展作出新的貢獻。

王毅又說，中新雙方都倡導多邊主義，中方願同新方一起，加強團結合作，抵制冷戰思維、單邊主義、保護主義，維護人類進步的正確方向。