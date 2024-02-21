王毅晤法國總統馬克龍　稱兩國應深化戰略合作

到訪巴黎的中共中央政治局委員、外長王毅與法國總統馬克龍會面。王毅表示，中法務實合作為兩國人民帶來重要福祉。中國堅持高質量發展，推進高水平開放，將繼續向包括法國在內的世界各國開放市場，希望法方也為中國在法企業營造公平公正的營商環境，提供積極正面和穩定長久的預期。

新華社報道，王毅指，當前國際局勢亂象頻生，熱點問題複雜難解，世界經濟復蘇緩慢，各種挑戰紛至沓來。中法同為獨立自主大國、聯合國安理會常任理事國和多極世界中的重要力量，應加強戰略協調，深化戰略合作。