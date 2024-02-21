王毅晤法國總統馬克龍　稱兩國應深化戰略合作

到訪巴黎的中共中央政治局委員、外長王毅與法國總統馬克龍會面。王毅表示，中法務實合作為兩國人民帶來重要福祉。中國堅持高質量發展，推進高水平開放，將繼續向包括法國在內的世界各國開放市場，希望法方也為中國在法企業營造公平公正的營商環境，提供積極正面和穩定長久的預期。
新華社報道，王毅指，當前國際局勢亂象頻生，熱點問題複雜難解，世界經濟復蘇緩慢，各種挑戰紛至沓來。中法同為獨立自主大國、聯合國安理會常任理事國和多極世界中的重要力量，應加強戰略協調，深化戰略合作。
馬克龍：冀進一步建設持久緊密法中關係
馬克龍表示，期待同中方共同籌備好今年的高層往來，冀雙方以法中戰略對話為契機，落實他同國家主席習近平達成的重要共識，進一步建設持久緊密的法中關係。法方一貫奉行一個中國政策，面對全球挑戰，法國堅持戰略自主，願同中方加強戰略協作，共同維護和平穩定。
王毅又與馬克龍的外事顧問博納(Emmanuel Bonne)共同主持第25次中法戰略對話。王毅表示，世界動蕩甚至分裂，不符合任何一方利益。中方視歐洲為多極化進程中的重要一極，支持歐洲加強戰略自主，將前途命運掌握在自己手中。博納說，法方高度重視法中全面戰略夥伴關係，將繼續奉行一個中國政策，願同中方攜手應對挑戰，避免大國對立，防止陣營對抗。