王毅訪問越南會見越共總書記　料為習近平12月造訪做準備

到訪首日，王毅就與多名越南高官會談，包括了越南副總理陳流光（Tran Luu Quang）、越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）、越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）、與越南外交部長裴青山（Bui Thanh Son）。

據《新華社》報道，外交部長王毅1日抵達越南，展開為期兩天的訪問行程。當天下午他會見越共總書記阮富仲。阮富仲表示，越南把與中國的關係視為優先事項，王毅也表示中方將與越南加強鐵路與貿易合作。王毅此行被視為是為國家主席習近平12月可能訪問越南的行程預做準備。

中國外長王毅1日抵達越南訪問，越方期盼中國對越南農產品加速開放、增加對越投資、及兩國鐵路互聯互通等。王毅此行也被視為替國家主席習近平12月訪越南鋪路。

冀中國市場對越製產品加速開放

綜合越南媒體報道，陳流光和王毅共同主持越中雙邊合作指導委員會第15次會議。陳流光在會議上表示，兩國必須合作促進邊界口岸的貨物清關效率，以及加速中國市場對一些越南農產品、水產品的開放。

他還希望越南可以盡早在中國海南海口市設立貿易促進辦事處，以利越南產品在中國市場的推廣，方便越南參加在中國舉辦的展覽與博覽會，還要加快交通基礎設施的連接，特別是雙方之間的鐵路。

王毅在與武文賞會見時強調，中國政府始終將對越關係置於中國周邊外交整體政策的優先位置，同意雙方妥善管控和處理海上分歧，推動越中全面戰略夥伴關係持續健康穩定發展。

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