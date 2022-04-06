王毅：中加關係因孟晚舟事件嚴重受挫

國務委員兼外長王毅，應約同加拿大外長趙美蘭(Melanie Joly)通電話，討論兩國關係及烏克蘭局勢等議題。王毅指近年中加關係因孟晚舟事件嚴重受挫，認為任何國家都不應為虎作倀，助長美國的單邊霸淩行徑。趙美蘭指，中加關係正處於困難階段，願同中方坦誠相待，推動兩國關係逐步重回正軌。

王毅說，近年中加關係因孟晚舟事件嚴重受挫，中方始終從戰略和長遠角度看待和處理中加關係，認為任何國家都不應為虎作倀，助長美國的單邊霸淩行徑。王毅說兩國關係的現狀不符合雙方利益，加方應正視問題，同中方相向而行。王毅向趙美蘭提出3項意見, 包括積極客觀看待中國，奉行穩健務實對華政策；尊重彼此核心利益，不給中加關係設置新的障礙；以及堅持獨立自主，排除不必要外部干擾。

王毅說兩國關係的現狀不符合雙方利益，加方應正視問題，同中方相向而行。(資料圖片)

趙美蘭：加方尊重中國主權及人民獨立自主選擇

《新華社》引述趙美蘭表示，加拿大是最早承認中華人民共和國的國家之一，加中關係有著堅實基礎，加方尊重中國主權、制度和中國人民獨立自主作出的選擇，積極評價中國發展特別是脫貧取得的巨大成就。她指，加中關係正處於困難階段，願同中方坦誠相待、相互尊重，本著向前看的精神，推動加中關係逐步重回正軌，建設更具韌性的雙邊關係。加方亦讚賞中方為全球抗疫所作重要貢獻。

兩人又談到烏克蘭問題，王毅重申，中方呼籲各方冷靜理性思考，為和平創造機會，為談判開闢前景。中方將繼續本著客觀公正立場，發揮建設性作用。