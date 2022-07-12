王毅：東盟國家應堅持獨立自主　勿成大國博弈棋子

在印尼雅加達訪問的國務委員王毅，與印尼總統佐科維多多及外長蕾特諾會晤。王毅在東盟秘書處發表政策演說時指，要繼續堅持獨立自主，相互尊重各自的主權和核心利益，令東盟地區遠離地緣政治的算計，不要成為大國博弈的棋子。他又指，一個中國原則是台海穩定的定海神針，要求美國不要搞雙重標準或出爾反爾。

王毅在東盟秘書處發表政策演說，王毅表示，當前亞洲面臨著前所未有的發展機遇。同時出現開放與封閉、合作與對抗、團結與分裂、進步與倒退兩種截然不同的走向。王毅表示，當前包括東盟在內不少國家，受到所謂選邊站隊的壓力，他認為，要繼續堅持獨立自主，相互尊重各自的主權和核心利益，令東盟地區遠離地緣政治的算計，遠離叢林法則的陷阱，不要成為大國博弈的棋子，不受霸凌霸道的脅迫，將自己的命運和地區的前途掌握在自己手中。

王毅強調，中美如能實現在亞太地區良性互動，不僅有助於增加中美關係的正面預期，也符合地區國家的普遍期待，中方對美方作何反應拭目以待，這亦將檢驗美國能否放下霸權心態，克服冷戰思維，摒棄零和邏輯。