王毅：選舉結果不改台灣是中國一部分的事實　美前高官代表團今晤蔡英文

正在埃及訪問的中共中央政治局委員、外交部長王毅表示，台灣地區選舉是中國的地方事務，不管選舉結果如何，台灣是中國一部分的基本事實。美國在台灣大選後派前高官訪台，今早會晤蔡英文，就各項議題及展望交換意見。
屬於民主黨的前副國務卿斯坦伯格(James Steinberg)，以及共和黨的前國家安全顧問哈德利(Stephen Hadley)，昨日率領兩黨代表團抵達台灣，美國在台協會主席羅森伯格隨行。美國在台協會表示，代表團今日將與當地各界政治領袖會面，傳遞美國民眾對大選順利舉行選舉的恭賀，表達對台灣維持繁榮、持續成長的支持，並重申美方長久以來對台海和平穩定的關切。
王毅指《開羅宣言》奠定歷史與法理根基
王毅在開羅同埃及外長舒凱里會談後共同會見記者。王毅指，台灣地區選舉是中國的地方事務，不管選舉結果如何，台灣是中國一部分的基本事實。王毅特別提及二戰時發表的《開羅宣言》。王毅表示，80年前在開羅，中、美、英三國發表《開羅宣言》，明確規定把日本所竊取的中國領土台灣歸還中國。此後，1945年中、美、英、蘇聯合發表的《波茨坦公告》第八條規定《開羅宣言》條款必將實施。
王毅又說，日本接受《波茨坦公告》，宣布無條件投降。這系列具有國際法律效力的文件，構成戰後國際秩序的組成部分，也奠定台灣是中國不可分割領土的歷史與法理根基。