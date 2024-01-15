王毅：選舉結果不改台灣是中國一部分的事實　美前高官代表團今晤蔡英文

正在埃及訪問的中共中央政治局委員、外交部長王毅表示，台灣地區選舉是中國的地方事務，不管選舉結果如何，台灣是中國一部分的基本事實。美國在台灣大選後派前高官訪台，今早會晤蔡英文，就各項議題及展望交換意見。

屬於民主黨的前副國務卿斯坦伯格(James Steinberg)，以及共和黨的前國家安全顧問哈德利(Stephen Hadley)，昨日率領兩黨代表團抵達台灣，美國在台協會主席羅森伯格隨行。美國在台協會表示，代表團今日將與當地各界政治領袖會面，傳遞美國民眾對大選順利舉行選舉的恭賀，表達對台灣維持繁榮、持續成長的支持，並重申美方長久以來對台海和平穩定的關切。