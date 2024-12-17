王毅：面對世界動盪衝突　中國將堅定做和平力量

中共中央政治局委員、外交部長王毅在2024年國際形勢與中國外交研討會上表示，中國成功走出了一條符合本國國情的現代化道路，不僅以自身成功為發展中國家走好現代化之路堅定信心，而且願同國際社會一起，推進和平發展、互利合作、共同繁榮的世界各國現代化。

王毅又說，面對世界動盪衝突，中國將堅定做和平的力量。面對分裂對抗風險，中國將堅定做團結的力量。面對脫鉤斷鏈行徑，中國將堅定做開放的力量。面對單邊霸凌逆流，中國將堅定做正義的力量。面對意識形態分歧，中國將堅定做包容的力量。

只要中美合作就可辦成許多大事好事

王毅又談到中美關係。他強調，只要中美合作，就可以辦成許多大事好事。同時中方堅定維護自身主權、安全、發展利益，堅決反對美方對中國實施的非法無理打壓，尤其是對美方在台灣等問題上粗暴干涉中國內政的行徑，必須作出堅定有力回應。

王毅又強調，中方按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，也是對未來中美關係的鄭重期許。中國對美政策保持著穩定性和連續性，體現了大國的戰略定力和寬廣胸懷。中方願同美方保持對話、管控分歧、增信釋疑、拓展合作，共同探尋兩個大國在這個星球上的正確相處之道，造福兩國、惠及世界。