王滬寧會見國民黨副主席夏立言　稱兩岸交流「大勢不可阻擋」

記者李怡靜／綜合報道
疫後首場兩岸大型民間交流活動，第15屆海峽論壇在福建廈門登場，王滬寧17日上午首次以全國政協主席身分出席，並會見國民黨副主席夏立言，王滬寧表示，近年因疫情影響論壇舉辦，但兩岸交流大勢不可阻擋，兩岸關係好符合兩岸同胞共同利益。
海峽論壇17日上午10時舉行開幕禮，此前王滬寧先行會見國民黨副主席夏立言和台灣嘉賓團，王滬寧指，儘管近年受新冠疫情和一些政治因素影響，海峽論壇還是堅持舉辦，台胞克服困難積極參與也很不容易：「我們向大家表示敬佩之意，這也說明兩岸交流合作大勢不可阻擋。」
夏立言：相信未來能攜手共進
王滬寧指出，兩岸同胞是一家人，家和萬事興：「我們共同把兩岸關係搞好，符合兩岸同胞的共同利益，也符合全體中華兒女的共同利益」。
夏立言開場則表示代表朱立倫主席當面向王滬寧道賀，也期望王滬寧未來能為兩岸開啟嶄新局面，並稱過去3年多兩岸關係不和睦還有阻隔，雙方交流也受到很大影響，但對所有堅持在兩岸交流崗位上的人士而言，是大家一起同甘共苦的特殊經歷，「相信未來我們能夠攜手共進，再創兩岸佳績」。
隨行的還有蔣家第四代蔣友松
至於疫後首度率團實體參加海峽論壇，夏立言表示團員們都明顯感受到和過去不一樣的氛圍，看到嘉賓出席踴躍且精神高昂：「我們心裏也感到很振奮，感覺到過去幾年，籠罩在海峽上面陰霾好像漸漸散去，兩岸已度過最艱困的時刻，也會迎新氣象」。
據悉，王滬寧與台灣嘉賓團會見，國台辦主任宋濤等官員陪同，台灣嘉賓團除夏立言外，還包括國民黨大陸事務部主任林祖嘉、台東縣長饒慶鈴、智庫國家安全組召集人楊鎮浯、民眾黨台商事務委員會主委張凱鈞等，隨行的還有蔣家第四代蔣友松。
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