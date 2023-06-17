王滬寧會見國民黨副主席夏立言　稱兩岸交流「大勢不可阻擋」

記者李怡靜／綜合報道

疫後首場兩岸大型民間交流活動，第15屆海峽論壇在福建廈門登場，王滬寧17日上午首次以全國政協主席身分出席，並會見國民黨副主席夏立言，王滬寧表示，近年因疫情影響論壇舉辦，但兩岸交流大勢不可阻擋，兩岸關係好符合兩岸同胞共同利益。

海峽論壇17日上午10時舉行開幕禮，此前王滬寧先行會見國民黨副主席夏立言和台灣嘉賓團，王滬寧指，儘管近年受新冠疫情和一些政治因素影響，海峽論壇還是堅持舉辦，台胞克服困難積極參與也很不容易：「我們向大家表示敬佩之意，這也說明兩岸交流合作大勢不可阻擋。」

夏立言：相信未來能攜手共進

王滬寧指出，兩岸同胞是一家人，家和萬事興：「我們共同把兩岸關係搞好，符合兩岸同胞的共同利益，也符合全體中華兒女的共同利益」。