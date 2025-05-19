玩水槍噴到老師　小四生遭捏頸抬出3樓窗外(有片)

溫州一名家長投訴，其就讀小學的兒子近日因為玩水槍不慎噴濕老師，不企被老師掐頸毆打，還被抬起懸空探出3樓窗外唬嚇威脅，造成嚴重心理創傷，警方已立案。
綜合《河南手機報》、《生活幫》等內地媒體報道，浙江瑞安陳先生於上周六(17日)在網上發文稱「求公道」，他表示，自己兒子就讀於溫州瑞安市馬嶼鎮中心小學四年級，事發4月17日當天，孩子在學校托管寫作業，作業寫完之後，幾個男同學拿水槍在課室玩耍，其兒子因不小心將水噴到數學老師林某身上，林某當即在教室內掐住其頸項，打孩子耳光，隨後更將孩子帶至走廊，抬起他懸空探出三樓窗外進行嚇唬威脅。
家長就孩子傷痕曾詢問老師但對方否認
陳先生說，事發後，孩子非常抗拒上學，對老師存在恐懼，並且經常做噩夢，造成孩子嚴重心理創傷，自己是看到孩子頸上的掐痕後，追問之下才得知具體情況。陳先生到學校詢問老師時，對方矢口否認。直到5月初，從多名學生口中印證孩子被打事實後，他才向當地警方報案，當他從警方提供的公共視頻畫面中看到孩子被抱在窗口時，陳先生更為震驚和氣憤。他指曾向教育局投訴但不予受理，瑞安市教育局於18日通報，承認該教師存在教育懲戒不當行為，將嚴肅處理作出記過處分，給予該校校長誡勉談話。此外，瑞安市公安局馬嶼派出所已行政立案，案件正在調查中。