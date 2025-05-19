玩水槍噴到老師　小四生遭捏頸抬出3樓窗外(有片)

溫州一名家長投訴，其就讀小學的兒子近日因為玩水槍不慎噴濕老師，不企被老師掐頸毆打，還被抬起懸空探出3樓窗外唬嚇威脅，造成嚴重心理創傷，警方已立案。

綜合《河南手機報》、《生活幫》等內地媒體報道，浙江瑞安陳先生於上周六(17日)在網上發文稱「求公道」，他表示，自己兒子就讀於溫州瑞安市馬嶼鎮中心小學四年級，事發4月17日當天，孩子在學校托管寫作業，作業寫完之後，幾個男同學拿水槍在課室玩耍，其兒子因不小心將水噴到數學老師林某身上，林某當即在教室內掐住其頸項，打孩子耳光，隨後更將孩子帶至走廊，抬起他懸空探出三樓窗外進行嚇唬威脅。