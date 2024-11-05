珍惜生命｜上海女赴瑞士安樂死遭批不孝 父首開腔：不接受也要接受

43歲的紅斑狼瘡和尿毒症患者、上海托福教師沙白（真名鄭豐）因不堪病痛，上月赴瑞士安樂死，引發內地網民爭議。內媒報道，陪同沙白赴瑞士的父親確認女兒已於上月24日安詳離世，並強調理解女兒的決定「不接受也要接受」、「她願意選擇這種相對來講體面的，沒痛苦的離開，就選擇這條道路了」。對於有內地網民批評沙白不孝，78歲的父親懇請「不要評論了，讓我們過過平靜的生活」，又向年輕人稱「一定要愛惜生命，生命比什麼都重要。」

懇請網民「讓我們過平靜生活」

沙白父母目前住在郊區，母親身體狀態較差，但二人都有退休金，生活尚能自理，父親是退休高中數學特級教師。他表示，安樂死是女兒認定的選擇，不接受也要接受，比起以後在病痛中過世，「這個選擇體面、沒痛苦當時她跟我說(去瑞士)，已經是沒有辦法了，如果我不陪她去，她自己也要去。我陪她的話，路上稍微好受一點。」

向年輕人稱「一定要愛惜生命」

面對網上的負面批評聲音，父親已不再介懷，「小孩都走掉了，你說我壞也好、好也好，都和我渾身不搭界了。」他懇請網民「我們已經經歷了一場痛苦了，再來傷害我們有何義嗎？不要評論了，讓我們過過平靜的生活，再去議論故去的人，沒有意思了。」他又向年輕人稱「一定要愛惜生命，生命比什麼都重要。」

生前為老父安排美國遊「散散心」

鄭先生又透露，再過幾天，他將啟程去美國旅行，那是沙白生前最後一次為他安排旅遊，預付了全部旅費，希望他能出去散散心。