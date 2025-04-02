珍惜生命｜內地廿歲女留學大馬才9天　遇詐騙怕連累家人由39樓躍下

一名20歲中國女生前往馬來西亞留學，在到步當地僅第5天，就接獲詐騙集團電話指控她涉及命案敲詐。女生以為自己真的害死人，在極度內疚下，最終不堪精神壓力及不想拖累家人，在第9天於租住的公寓39樓一躍而下。

綜合《瀟湘晨報》等內地媒體周一(3月31日)報道，死者李博雯被「假警」指控為犯罪集團的「重大嫌疑人」，涉嫌害死一名老婦，勒令她必須交出25.8萬元人民幣(下同)自證清白，否則就會在數天內被跨國逮捕，並恐嚇她會被監禁至少1年。李博雯深陷騙局4天內的一舉一動，皆被「假警」實時監控，迫使她最終因不堪精神壓力及不想拖累家人下，最終從一處公寓39樓跳下身亡。李博雯的父母得知女兒噩耗後，馬上前往馬來西亞了解情況。