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2024-02-11 09:45:07

珍惜生命｜內地34歲私募股神墮樓亡　最後發文稱將投資重點放到海外

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曹欣去世。（圖／翻攝自財新）

擁有「股權投資之王」稱號的上海天理私募股權創辦人曹欣，驚傳於1月31日墮樓離世享年34歲。去世前幾天他還在微博上發文並表示：「今年開始重點放到海外。」

根據內媒《深藍財經》報道，上海天理私募股權創辦人曹欣（後更名為曹邦訓）驚傳墮樓去世，享年34歲，不少人懷疑，疑似與近期市場的震動有關，涉及借高利貸欠債。曹邦訓生前時常會在微博上分享，投資相關的內容，也會分享自己參加馬拉松跑步等娛樂內容，沒想到如今卻發生憾事。

發文感歎世事無常

另外，有網友發現他最後一條微博停留在1月28日，內容為訪問印尼雅加達，考察出海市場，並表示「今年開始重點放到海外」。不過值得注意的是，此前他還曾在微博上發文感歎世事無常，要活在當下。當時他還表示，活在當下的標準是，假如下一刻就死掉，也不會有遺憾。

公開資料顯示，曹欣生於1990年，後更名為曹邦訓，是廈門大學學士，上海交通大學上海高級金融學院2019級MBA。同時是天理（上海）資產管理有限公司的創始合夥人，中蓉控股集團有限公司董事長。有業界人士表示，曹欣在業內享有很高的聲譽，他有着「股權投資之王」、「私募股神」等美譽。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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