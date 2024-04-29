珍惜生命｜廣州女商場跳樓亡 途人被壓中大難不死︰今年是我的本命年

廣東省廣州市南沙區上周六（27日）一名52歲女子在商場5樓跳樓輕生，壓倒另一名正在逛街的女子。跳樓女子身亡，被壓中的女子則大難不死，僅受輕微腦震盪和皮外傷，目前已出院，她表示「今年是我的本命年」，如果這是生命中必要的一劫，自己已經安全跨過了，並稱「大難不死，必有後福」。

當日下午4時27分，一名身穿紅衣的女子獨自來到環宇城商場5樓，走到圍欄旁邊探頭向下張望，之後搬來一張櫈，用椅子墊腳攀上圍欄後，大叫一聲後一躍而下，她墮下時意外壓中一名路過女人，兩人倒地不起，跳樓女子當場死亡。

僅受輕微腦震盪和皮外傷

被砸路人弟弟表示，姐姐被砸到腿部，已送院治療，無生命危險。被壓中的女子及後在社交網發文指自己當時在商場買完東西準備回家，遭跳樓女子壓中暈倒。她醒來後一度無法動彈，以為自己亦已死亡，想不起自己身在何地及為何倒下，感覺在做夢，直到送上救護車才從醫護人員口中得知自己被人壓倒，僅受輕微腦震盪和皮外傷，「千萬分之一的機率發生在我身上，幸沒受太大的傷，今年是我的本命年，如果這是生命中必要的一劫，我已安全跨過了」。公安指，跳樓女子李某因感情問題，近期情緒波動較大，目前相關部門正積極做好善後工作。