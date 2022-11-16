珍惜生命｜貴州11歲女童卅樓躍下亡 網傳被屈偷4蚊文具兼遭「公審」

貴州畢節市一名11歲女童上周五早上從三十多樓住所躍下身亡，網上盛傳是當地一家文具店老闆冤枉女童偷走價值3.6元(人民幣，下同)(約4港元)的文具，並在店門貼出女童個人資料「公審」，導致女童遭受同學冷嘲熱諷，連老師也「踩一腳」，女童最終以死自證清白。事件惹起公憤後，畢節市公安局昨表示已介入調查，當地教育局稱一直關注此事，具體情況有待市委宣傳部公布；校方則強調並無發生網傳的「老師批評女童」，具體事發原因不清楚。「封面新聞」就引述涉事文具店老闆稱，實際情況與網傳不一樣，但不便透露，「這幾天(我)一直都在派出所，沒有離開，已經協商好了現在(昨晚)雙方正要簽字」。

傳文具店老闆在門口放女童習作簿「尋人」

網上流傳，女童早前到涉事文具店購買價值3.6元的文具，因見老闆在忙，就將錢放在櫃台上，但轉頭老闆卻指女童沒付款。雖然與女童同行的兩名同學及現場閉路電視片段都證明女童有付款，但老闆惱羞成怒，將女童寫有姓名和班級的習作簿放在門口，寫上「重金懸賞」、「緊急尋人」字眼，甚至送文具給兩名小學生，讓對方在學校散布女童偷竊的謠言，導致女童老師也轉發相關「消息」，同學都將女童孤立，結果將女童逼上絕路。

女童輕生後，不少民眾圍在涉事文具店門外，為女童討公道，並放上女童照片及白菊花悼念女童。文具店已多日無開門。