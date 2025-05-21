珍惜生命｜9歲圍棋天才傳屢受父家暴跳樓亡 曾輸棋當眾被施「穿心腿」

內地圍棋界近日傳出消息，福建9歲天才圍棋神童朱宏鑫周一（19日）晚上跳樓身亡，其生前因棋藝天賦，7歲已入選中國圍棋運動員。內媒引消息稱，朱宏鑫的單親父親嚴苛催谷其棋藝長期虐打，手臂上有明顯傷痕，近日賽事失利後更遭父親當眾「穿心腿」，網民稱長期家暴或為悲劇誘因，目前官方尚未證實消息。 公開資料顯示，朱宏鑫7歲時曾以全勝戰績獲首屆「渾南杯」全國少兒圍棋公開賽幼兒組冠軍，成為福建年紀最細棋手，後破格入讀杭州智力運動中專（該校屬中學階段教育），並被認證為中國圍棋運動員。其近期晉升業餘6段後被視為圍棋界未來之星。

手臂上有明顯傷痕 據多位圍棋博主披露，跳樓悲劇或與其單親父親長期高壓教育相關。朱宏鑫父親存在家暴問題，前妻也因不堪長期毆打選擇離婚，他一直跟着父親生活，每次參賽其父都會跟隨，倘若輸棋，他就會遭父親當場毒打。 據指，他本月在浙江杭州舉辦的「明仕盃」全國少兒圍棋公開賽雖以88分奪分組首名，但因其中一局失利，其父親直接將其踹飛在地，更失控地用腳踢朱宏鑫心口，朱宏鑫疼得爬不起來，也不敢吱聲。其他家長及保安上前勸阻，朱父始停手。因長期遭受家暴，朱宏鑫身心受到重創，最終選擇了輕生。目前，朱宏鑫父親已被警方帶走。

朱宏鑫自殺的消息傳出後，網民起底其父的社交帳號，發現當中大部分動態都與兒子參賽獲獎有關。去年7月有網民發現朱宏鑫不但身體過於瘦弱，手臂上還有明顯傷痕。據指，在他出事前一天，其父曾更新朋友圈動態，稱兒子這次比賽一塌糊塗。 網上引發眾怒 怒斥「怎會有這樣的爸爸？」 朱宏鑫跳樓的消息在網上引發眾怒。網友紛紛表示，「怎會有這樣的爸爸？」、「圍棋協會的孩子被這樣爆打，都沒有人知道嗎？」、「這種人根本不配當父親」、「這種家長既不愛圍棋，也不愛孩子，小孩只是他們獲取成就感的工具。」



