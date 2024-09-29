珍重再見！日本民眾惜別大熊貓「比力」「仙女」

日本東京上野動物園旅日大熊貓「比力」和「仙女」於本月28迎來最後一個公眾參觀日，動物園副園長富田恭正表示︰「這兩隻大熊貓猶如一束光，點亮了東日本大地震和新冠疫情籠罩之下陰沉的日本。」他感謝這兩隻大熊貓在5,000個日夜給日本民眾帶來的無限溫暖與感動。

周日凌晨4時許，「比力」和「仙女」啟程離開上野動物園，踏上回國旅程。天未破曉，一些大熊貓迷便早早聚集在動物園門外與兩隻大熊貓告別，不少民眾流下不捨的淚水。

「比力」和「仙女」透過租借形式，於2011年2月入住上野動物園，2017年自然繁殖產下「香香」，2021年又誕下龍鳳胎「曉曉」和「蕾蕾」，被日本網友稱為「大熊貓功臣」。「香香」已於去年回到四川。