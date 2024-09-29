珍重再見！日本民眾惜別大熊貓「比力」「仙女」

日本東京上野動物園旅日大熊貓「比力」和「仙女」於本月28迎來最後一個公眾參觀日，動物園副園長富田恭正表示︰「這兩隻大熊貓猶如一束光，點亮了東日本大地震和新冠疫情籠罩之下陰沉的日本。」他感謝這兩隻大熊貓在5,000個日夜給日本民眾帶來的無限溫暖與感動。
周日凌晨4時許，「比力」和「仙女」啟程離開上野動物園，踏上回國旅程。天未破曉，一些大熊貓迷便早早聚集在動物園門外與兩隻大熊貓告別，不少民眾流下不捨的淚水。
「比力」和「仙女」透過租借形式，於2011年2月入住上野動物園，2017年自然繁殖產下「香香」，2021年又誕下龍鳳胎「曉曉」和「蕾蕾」，被日本網友稱為「大熊貓功臣」。「香香」已於去年回到四川。
日人不捨︰初次相見，我就愛上了大熊貓
由於「比力」和「仙女」都已19歲，出現高血壓等問題，東京都和中國野生動物保護協會協商，為使它們得到更好照顧和治療，決定儘早送還中國。上野動物園說，目前兩隻大熊貓飲食和日常活動狀況正常。
連日來，上野動物園格外擁擠。約2,000名日本民眾28日在動物園門口排起長隊，與「比力」和「仙女」依依惜別。有專程從愛知縣趕來的住田通宵排隊，她表示「初次相見，我就愛上了大熊貓。」她感謝牠們給她留下了很多美好的回憶，希望它們健康長壽。
「比力」和「仙女」2011年入住上野動物園後不久，發生了東日本大地震，兩隻大熊貓災後亮相給日本民眾帶來無限溫暖。吉田陽子是大地震的親歷者，她說「地震發生那年我特別傷心，今天看到它們覺得又一次被治愈了。」「比力」和「仙女」回國令她特別不捨，她努力克制自己的心情，希望用微笑送別。