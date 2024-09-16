珠寶店女店員主動OT　鉛塊換黃金3年變現1900萬

新疆烏魯木齊市一間珠寶店的女銷售員以3年時間「偷龍轉鳳」，用鉛塊替代等重的黃金，偷換了金店共計45814.57克的黃金首飾，涉案價值達1,894萬元（人民幣，下同）。
內媒報道，胡惠（化名）2021年來到一家珠寶店工作，因經驗豐富，很快擔任了櫃枱組長。一次，她在下班時忘記將黃金首飾放回原位，過了幾日都無人發現，便就有了銷贓變現的想法。因她平時開支很大，工資不能滿足日常生活需要，加上負債持續增長，漸漸產生念頭。上次變現成功後，在男友慫恿下，胡惠決定再次鋌而走險。
贓款購買房產汽車
此後，胡惠每天都打起「精神」，還常主動加班，最後一個離開，成了同事眼裏最有責任心的夥伴，珠寶店老闆也讓她負責店內盤點。直到今年4月1日胡惠請假，店主親自進行盤點時，才發現損失了幾十公斤黃金首飾，當天便報警。胡惠到案後，如實交代夥同男友使用鉛塊替換黃金首飾，應付公司盤點，多次將店內黃金首飾帶出變賣，其男友負責訂購鉛塊以及銷贓。
民警已追回500萬財物
經警方查明，胡惠及男友使用等重的鉛塊替換黃金首飾以應付盤點，多次將店內黃金首飾帶出變賣，不法所得用於償還債務以及供兩人揮霍。涉及黃金首飾數量共計45814.57克，變現人民幣金額1894.1926萬元，所得贓款用於購買房產、汽車、償還債務、投資開店、向他人轉賬以及個人消費等。目前，民警已追回價值500餘萬元財物，兩名疑犯已被公安機關以涉嫌職務侵佔罪移送檢察機關審查起訴。