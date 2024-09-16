珠寶店女店員主動OT　鉛塊換黃金3年變現1900萬

烏魯木齊市一間珠寶店的女銷售員，在3年時間「偷龍轉鳳」，用鉛塊替代等重的黃金，偷換了金店共計45814.57克的黃金首飾，涉案價值達1894萬元（人民幣，下同）。

新疆烏魯木齊市一間珠寶店的女銷售員以3年時間「偷龍轉鳳」，用鉛塊替代等重的黃金，偷換了金店共計45814.57克的黃金首飾，涉案價值達1,894萬元（人民幣，下同）。

內媒報道，胡惠（化名）2021年來到一家珠寶店工作，因經驗豐富，很快擔任了櫃枱組長。一次，她在下班時忘記將黃金首飾放回原位，過了幾日都無人發現，便就有了銷贓變現的想法。因她平時開支很大，工資不能滿足日常生活需要，加上負債持續增長，漸漸產生念頭。上次變現成功後，在男友慫恿下，胡惠決定再次鋌而走險。