珠峰腳下也包郵！偏遠地區如何實現快遞自由？落單到收貨由半個月減至3日

為什麼偏遠地區運費這麼高呢？長距離運輸必定會提高運輸成本。除此之外，西部許多地區地廣人稀，導致快遞點位置分散，派送成本較高。對於追求投資回報率的電商來說，這不是一筆划算的買賣，因此少有電商願意啃這塊「硬骨頭」。面對這個情況，國家和各地政府積極出台政策支持物流基礎設施建設，為電商平台提供包郵服務創造了有利條件。

電商西進創新物流機制 快遞進村率超95% 2022年，拼多多針對偏遠地區物流痛點，首創「中轉集運」方式：商家只需把包裹發到中轉倉，再由平台通過第三方物流統一發貨到目的地（二段集運）。從此，內蒙古、西藏、甘肅、寧夏、青海等地被納入「包郵區」，消費者不用給昂貴的運費了，商家的市場也擴大了。然而，包郵並不意味着送貨上門，一些偏僻地區的消費者還需要去到鎮上、縣城里的快遞點才能取到快遞，非常費時費力。 2023年，拼多多開始在試點省份推行免費包郵進村服務，通過聯合第三方物流服務運營商，將末端配送網點與消費者的距離從幾十公里縮短到幾公里。快遞能直達愈來愈多的牧區定居點和村口代收點，甚至送到村民家門口。到2025年2月，全國快遞進村覆蓋率已經超過95%。

2025年4月，拼多多推出「千億扶持計劃」，電商西進是拼多多千億扶持計劃的重點項目之一。這讓西部各地區逐步實現包郵，激發很多潛在的消費需求。數據顯示，過去一年西部地區的訂單量同比增長超四成，其中日用百貨訂單量翻倍增長，潮玩周邊、寵物用品等商品訂單量增長了6成以上。 拼多多打響偏遠地區包郵的頭炮之後，其他電商也紛紛加入這一行列。京東的偏遠地區集運配送服務在今年雙十一期間實現了重大升級，將二段集運包郵補貼從新疆拓展到西藏、內蒙古、甘肅、寧夏、青海，實現了偏遠地區全覆蓋。京東預計在雙十一大促期間可以為商家節省超過3,000萬元（人民幣）的配送成本。 延伸閱讀：快遞進村助力鄉村振興 西部鐵路十年增3萬公里 交通條件大升級 道路建設水平提高是物流發展的基礎。如今，偏遠地區鐵路和公路運輸條件的升級大大加快了快遞運輸時效。 鐵路方面，青藏鐵路是聯繫西藏和其他省份的重要物流渠道，運輸時長從60小時壓縮到48小時，運輸時效的大幅提升也促進運輸量激增。2012年，西部鐵路營業里程為3.7萬公里，到2021年年底已超過6萬公里。鐵路網絡延伸到更多更遠的地方，讓快遞運輸更加便捷。 公路方面，有快遞公司開通了從四川成都到拉薩的運輸班線，貨車走川藏公路時效為40多小時，比以往走青藏線快整整一天。

快遞「走進來」 農產品「走出去」 郵路打通之後，消費需求就像活水湧流。向西部地區進發的電商讓當地人的生活更加便利，有更多消費選擇，極大豐富了當地消費者的物質生活和精神生活。消費者「網購」不用再因為高昂的運費而卻步，愈來愈多人享受到平價便捷的快遞服務。 國家郵政局數據顯示，2025年第一季度，全國快遞業務量增速超過30%的省份有10個，其中9個位於中西部地區。電商的向西邁進，讓這片曾在包郵區外的土地喚醒潛在消費需求、悄然重塑消費習慣，也讓西部真正融入全國消費大循環。 電商西進讓包裹不斷「走進來」的同時，更讓當地產品容易「走出去」。物流的暢通不僅僅是商品的流通，更為當地人民帶來了就業機會。對於無數農戶和小微商家來說，電商像是一條出山的通道，為愈來愈多西部特色產品找到了全國市場。像寧夏枸杞、新疆核桃等農產品和剪紙、藏毯等手工藝品開始藉助電商平台走向更遠的地方。西部的農產品電商不斷崛起，西部地區12個省、自治區和直轄市在淘寶上一年就賣出了400億元（人民幣）土特產。