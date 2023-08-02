珠海兇殺案｜疑酒後用剪刀刺死同鄉　疑兇入境澳門時被捕

據澳門傳媒報道，44歲的疑兇姓王，與54歲死者為同鄉關係，但兩人互不認識。澳門司警表示，事發在周一凌晨2時，疑兇當日與妻子到珠海拱北附近，一處由另一同鄉租住用作朋友及同鄉聚會消遣的場所飲酒，期間死者疑上前搭訕，並與疑兇發生口角，繼而動武。疑兇疑相約死者到樓下「單挑」，死者隨其落樓，詎料疑兇從旁邊的水果檔，取出一把剪刀插向死者，死者被刺後倒地，疑兇則棄置行兇的剪刀，並逃離現場。

疑兇同日凌晨4時35分由內地潛逃回澳門，並於上午7時離境前往香港。司警在案發當日接獲內地警方通報，指疑兇潛逃到澳門，立即跟進調查，並在同日晚上8時40分，涉案男子經外港碼頭入境澳門時被捕，疑兇坦承在水果檔取出剪刀，刺向死者的腹部及大腿。據內地警方初步驗屍報告，死者身上有多處傷口，致命傷是右大腿內側開放性傷口，具體死因仍需進一步查明。公安在現場檢獲涉案兇器剪刀，全長約20厘米，刀刃長約8.5厘米。

澳門司警推測導火線是醉酒後互相指罵

澳門司警相信疑兇與死者爭執不涉及嚴重事情，推測導火線是醉酒後互相指罵。根據澳門《刑法典》規定，該案雖是澳門以外實施事實，但涉案人及死者皆為澳門居民，適用澳門《刑法典》。司警對疑兇控以加重殺人及禁用武器罪，稍後移送檢察院偵辦。