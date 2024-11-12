珠海汽車狂撞人群 62歲司機被捕 內媒：傷者送4院 一院收20人(更新)

珠海昨晚發生汽車無差別撞人事件，造成多人受傷，有片段可見多名傷者染血倒地，場面駭人，部分人一動也不動。
62歲司機被捕動機未明 當局暫未公布傷亡數字
涉事62歲司機一度逃去，目前已被扣查，動機未明。當局暫時未有公布傷亡數字。內地傳媒報道，傷者分別送到4間醫院治理，其中一間醫院中山五院向傳媒表示，已經接收20多名傷者。
居民：平日跑道圍蔽 車輛無法進入
內媒引述一名珠海體育中心附近居民指，每晚都有人在中心的跑道散步和鍛煉，「平時跑道都是圍蔽，正常情況下是不會有車輛進入」。一名目擊者指，肇事越野車高速撞向正在夜跑及散步的人群，「司機還圍著體育中心轉了幾圈！」
「司機圍著體育中心轉了幾圈」
據報今次被撞的人群主要來自一個健步團，部分人穿上劃一的藍色制服，而且多長者在內，現場有人不停呼叫救命，也有人痛哭尖叫。
事發在昨晚(11日)晚上7時許，一輛汽車在珠海市香洲區體育中心，撞倒多名行人後逃去。網上流傳片段可見有多人倒地。有目擊者估算，約數十人被撞。部分傷者身穿同一款式的運動服裝。消息稱涉事車輛為一輛越野車。
大批救護車及警員抵達現場。珠海市公安局香洲分局發出通報稱一名62歲姓樊男子，駕車撞倒多人後逃逸，目前已被警方控制，相關調查工作仍在進行中。
珠海市體育中心在昨晚9時許宣布即時起暫停開放至另行通知。而據先前發布消息，第十五屆中國航展將於今日至本月17日在珠海市舉行。為方便觀眾往返展區，航展組委會在珠海市體育中心東門設立航展專線乘車點。