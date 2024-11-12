珠海汽車狂撞人群 62歲司機被捕 內媒：傷者送4院 一院收20人(更新)

珠海昨晚發生汽車無差別撞人事件，造成多人受傷，有片段可見多名傷者染血倒地，場面駭人，部分人一動也不動。

62歲司機被捕動機未明 當局暫未公布傷亡數字

涉事62歲司機一度逃去，目前已被扣查，動機未明。當局暫時未有公布傷亡數字。內地傳媒報道，傷者分別送到4間醫院治理，其中一間醫院中山五院向傳媒表示，已經接收20多名傷者。

居民：平日跑道圍蔽 車輛無法進入

內媒引述一名珠海體育中心附近居民指，每晚都有人在中心的跑道散步和鍛煉，「平時跑道都是圍蔽，正常情況下是不會有車輛進入」。一名目擊者指，肇事越野車高速撞向正在夜跑及散步的人群，「司機還圍著體育中心轉了幾圈！」