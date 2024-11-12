珠海汽車狂撞人群35死43傷 習近平促嚴懲兇手(更新)

18:50更新 珠海周一晚上發生駕車衝撞市民事件，珠海市公安局今日公布造成35人死亡、43人受傷住院治療。國家主席習近平就珠海駕車撞人案作出重要指示，強調全力救治傷員，依法嚴懲兇手，嚴防發生極端案件。 疑犯持刀自殘昏迷 通報指昨晚7時48分，珠海市體育中心內發生一宗犯罪嫌疑人駕車沖撞鍛煉市民的重大惡性案件，公安迅速到場將樊姓62歲報稱離異的男疑犯當場控制，全力協助開展傷員救治等工作。他駕駛小型越野車闖閘強行進入市體育中心，衝撞正在體育中心內部道路鍛煉的市民，駕車逃跑時被趕赴現場的公安民警當場控制。

民警發現他在車上持刀自殘，立即將其制止並送往醫院救治，疑犯自殘致頸部等部位嚴重受傷後昏迷，目前仍在救治之中，暫時無法接受公安訊問。 不滿離婚財產分配 公安機關經綜合現場勘查、視頻監控、證人證言和電子證據等情況，初步查明疑犯對其離婚後財產分配結果不滿而引發，目前對他涉嫌以危險方法危害公共安全罪立案偵查，並依法對其予以刑事拘留。案件偵辦、傷員救治等善後工作正在進行中。

珠海昨晚發生汽車無差別撞人事件，造成多人受傷，有片段可見多名傷者染血倒地，場面駭人，部分人一動也不動。

62歲司機被捕動機未明 當局暫未公布傷亡數字 涉事62歲司機一度逃去，目前已被扣查，動機未明。當局暫時未有公布傷亡數字。內地傳媒報道，傷者分別送到4間醫院治理，其中一間醫院中山五院向傳媒表示，已經接收20多名傷者。 居民：平日跑道圍蔽 車輛無法進入 內媒引述一名珠海體育中心附近居民指，每晚都有人在中心的跑道散步和鍛煉，「平時跑道都是圍蔽，正常情況下是不會有車輛進入」。一名目擊者指，肇事越野車高速撞向正在夜跑及散步的人群，「司機還圍著體育中心轉了幾圈！」

「司機圍著體育中心轉了幾圈」 據報今次被撞的人群主要來自一個健步團，部分人穿上劃一的藍色制服，而且多長者在內，現場有人不停呼叫救命，也有人痛哭尖叫。 事發在昨晚(11日)晚上7時許，一輛汽車在珠海市香洲區體育中心，撞倒多名行人後逃去。網上流傳片段可見有多人倒地。有目擊者估算，約數十人被撞。部分傷者身穿同一款式的運動服裝。消息稱涉事車輛為一輛越野車。 大批救護車及警員抵達現場。珠海市公安局香洲分局發出通報稱一名62歲姓樊男子，駕車撞倒多人後逃逸，目前已被警方控制，相關調查工作仍在進行中。

珠海市體育中心在昨晚9時許宣布即時起暫停開放至另行通知。而據先前發布消息，第十五屆中國航展將於今日至本月17日在珠海市舉行。為方便觀眾往返展區，航展組委會在珠海市體育中心東門設立航展專線乘車點。