珠海航展下周二起舉行 紅旗-19反導系統首亮相

第十五屆中國航展將於下周二起至17日在廣東珠海舉辦。今屆珠海航展焦點除包括中國第2款隱形戰機、殲35-A首度公開亮相外，解放軍空軍首次展出的紅旗-19導彈攔截系統，亦受關注，專家認為系統已經達到國際先進水平。 11月11日是中國空軍成立75周年紀念日，中國空軍於本周二召開的發布會上宣布，殲35-A飛機、紅旗-19地空導彈武器系統、新型察打一體無人機等裝備，將在今屆珠海航展首次公開亮相；還將派出「八一」、「紅鷹」飛行表演隊以及殲-20、殲-6、運油20A等7型26架飛機進行飛行表演，並開放運20飛機貨艙，供觀眾預約參觀。

據悉紅旗-19地對空飛彈武器系統主要用於對彈道飛彈類目標，實施區域攔截，具有作戰保護區覆蓋範圍大、突防對抗能力強等特性。紅旗-19飛彈發射車採用的是8X8輪式高機動卡車底盤，每台車上配備6枚裝在圓柱形「儲運發」一體式發射筒內的攔截彈，發射方式是「冷」發射。 央視稱，從發射筒後部的自適應發射底座來看，紅旗-19採用的並非傳統的垂直發射方式，而是一種近乎垂直的大傾斜角發射方式。專家表示大傾斜角發射方式，意味著更高的技術含量。作為新一代地空飛彈武器系統，紅旗-19具有「突防對抗能力強」的特點，不僅可以攔截傳統彈道飛彈，還具備在大氣層內對抗滑翔機動突防高超飛彈的能力，攔截速域廣，攔截範圍大。這些性能特點表明，紅旗-19已經達到國際先進水平。

中國第二款隱形戰機殲-35A亮相 此外，日前央視軍事頻道亦公開了中型隱身多用途戰鬥機殲-35A的圖片，其將在本屆珠海航展亮相。報道引述軍事專家李莉表示，這次公開殲-35A，意味著中國空軍將同時擁有兩款隱形戰鬥機——殲-20和殲-35A。這是繼美國空軍裝備F-22和F-35之後，全球第二個同時裝備兩款隱形戰機的國家。報道稱，綜合各方消息，殲-35應該是一個系列，未來還可能作為航母艦載機，大幅提升中國海空作戰整體實力。