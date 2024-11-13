珠海航展揭幕飛行表演成焦點 中俄三大隱形戰機首同場

第十五屆中國國際航空航天博覽會(又稱珠海航展)昨起一連6天在廣東珠海舉行。航展一大焦點是解放軍備受矚目的新型隱形戰機殲-35A首次公開亮相，並聯同中國首款隱形戰機殲-20作飛行表演，俄羅斯亦首度派出有「國之神器」之稱的蘇-57隱形戰機參與，是中俄三大隱形戰機首次同場，凸顯雙方關係。
殲-35A是中國自主研製的中型隱形多用途戰機，可執行制空作戰任務，以及對地和對海多種突擊任務。軍事專家張學峰表示，「殲-35A的研製成功，使我國同時擁有了兩型隱身作戰飛機，將為中國空軍維護國家主權、安全和領土完整提供新質力量」。亦有參與表演的殲-20為重型隱形戰機，主要執行制空作戰任務，未來可與殲-35A組合作戰。中國是繼美國後，全球第二個同時裝備兩款隱形戰機的國家，兩款隱形機跟俄羅斯62歲「英雄飛行員」博格丹駕駛的蘇-57重型隱形戰機同日登場，並表演高難度動作。
「嫦娥六號」月背樣本首展出
今屆航展規模倍增，首設展示無人機及無人船的第二展區，令航展總面積超過80萬平方米，有逾1,000間企業參與，創歷屆新高。國家航天局亦在航展首度展出「嫦娥六號」月球探測器今年6月從月球背面採集的土壤樣本。樣本重75毫克，取自月球背面南極艾特肯盆地，是太陽系其中一個最大及最古老的撞擊坑；同時亦展出「嫦娥六號」返回艙及降落傘等實物。
國產客機增名「C909」
此外， 中國商飛公司在航展舉行產品發布會，並宣布國產支線客機ARJ21新增商業名稱「C909」，公司3款商用機分別為「C909」、「C919」和「C929」，以呈現譜系化發展。
C909飛機自2016年投入商業運營以來，已累計交付150架，安全載客逾1,700萬人次，並於今屆航展接到70架C909訂單。至於噴氣式寬體客機C929則已展開初步設計工作，將設280個座位，航程1.2萬公里，中國國航已簽署C929首家用戶框架協議，將成為C929全球首家用戶。