珠海航展揭幕飛行表演成焦點 中俄三大隱形戰機首同場

第十五屆中國國際航空航天博覽會(又稱珠海航展)昨起一連6天在廣東珠海舉行。航展一大焦點是解放軍備受矚目的新型隱形戰機殲-35A首次公開亮相，並聯同中國首款隱形戰機殲-20作飛行表演，俄羅斯亦首度派出有「國之神器」之稱的蘇-57隱形戰機參與，是中俄三大隱形戰機首次同場，凸顯雙方關係。

殲-35A是中國自主研製的中型隱形多用途戰機，可執行制空作戰任務，以及對地和對海多種突擊任務。軍事專家張學峰表示，「殲-35A的研製成功，使我國同時擁有了兩型隱身作戰飛機，將為中國空軍維護國家主權、安全和領土完整提供新質力量」。亦有參與表演的殲-20為重型隱形戰機，主要執行制空作戰任務，未來可與殲-35A組合作戰。中國是繼美國後，全球第二個同時裝備兩款隱形戰機的國家，兩款隱形機跟俄羅斯62歲「英雄飛行員」博格丹駕駛的蘇-57重型隱形戰機同日登場，並表演高難度動作。

