珠海航展開幕 空軍「20家族」全亮相

俗稱「珠海航展」的中國國際航空航天博覽會，昨起至周日在珠海國際航展中心舉行，解放軍空軍多款現役戰機亮相並作飛行展示，包括「20家族」全系列——殲20隱形戰鬥機、直20武裝直升機、運20運輸機及運油20空中加油機。殲20是中國首款第五代隱形戰機、全球首款雙座位第五代隱形戰機，亦是解放軍現役最強戰機，對於殲20未來還會有甚麼驚喜，中國航空工業集團副總經理、殲20總設計師楊偉保持神秘，稱「我不說……讓對手worried(不安)比較好」。

解放軍空軍發言人申進科日前曾預告，今次珠海航展將展出「投入新時代練兵備戰」的50款武器裝備，除了殲20首次降落珠海機場並作飛行展示、運油20首次飛行展示外，還有攻擊2無人機等7款戰機進行飛行展示，地面靜態展示的就包括無偵7、無偵8、無偵10等無人偵察機。申進科強調，空軍在今屆航展「集中展示新時代十年的歷史性成就」及「現代化戰略空軍建設階段性成果」。

