珠海航展｜俄國前防長紹依古訪華　參觀中國航母電子沙盤

珠海航展14日迎來重量級嘉賓，前俄羅斯國防部長紹依古，上午參觀海軍展館，還和表演「落葉飄」的蘇-57傳奇飛行員博格丹握手同框合照。

據官媒《環球時報》報道，到中國出席中俄第19輪戰略安全磋商的俄羅斯聯邦安全會議秘書紹依古，14日上午來到珠海航展參觀，而這也是紹依古卸任俄羅斯國防部長之後，首度以新身分出訪中國。

首度以新身分出訪中國

當天他來到珠海航展的海軍展館，參觀中國航母和兩棲攻擊艦群電子沙盤。在《央視》公布的畫面當中，紹依古神情專注地聽導覽員講解內容，身邊還跟了許多俄羅斯隨行官員及中國官員。

期間，紹依古還遇到俄羅斯蘇-57傳奇飛行員謝爾蓋博格丹（Sergey Bogdan），兩人小聊幾句，還握手同框合照，留下珍貴的畫面。在此之前，紹依古已於12日和13日，分別與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅及中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清會晤。