珠海航展｜俄國前防長紹依古訪華　參觀中國航母電子沙盤

珠海航展14日迎來重量級嘉賓，前俄羅斯國防部長紹依古，上午參觀海軍展館，還和表演「落葉飄」的蘇-57傳奇飛行員博格丹握手同框合照。
據官媒《環球時報》報道，到中國出席中俄第19輪戰略安全磋商的俄羅斯聯邦安全會議秘書紹依古，14日上午來到珠海航展參觀，而這也是紹依古卸任俄羅斯國防部長之後，首度以新身分出訪中國。
首度以新身分出訪中國
當天他來到珠海航展的海軍展館，參觀中國航母和兩棲攻擊艦群電子沙盤。在《央視》公布的畫面當中，紹依古神情專注地聽導覽員講解內容，身邊還跟了許多俄羅斯隨行官員及中國官員。
期間，紹依古還遇到俄羅斯蘇-57傳奇飛行員謝爾蓋博格丹（Sergey Bogdan），兩人小聊幾句，還握手同框合照，留下珍貴的畫面。在此之前，紹依古已於12日和13日，分別與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅及中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清會晤。
與王毅及陳文清會面
事實上，本屆珠海航展也展出多項俄國軍武，參展俄國企業就多達20多家，相關企業專門從事軍用飛機、直升機、航空武器、防空和反導系統、電子戰設備、發動機、航空電子設備及其他軍事裝備的開發和生産。
紹伊古曾任俄羅斯國防部長，參與烏克蘭「特別軍事行動」，被西方國家制裁。今年5月12日，俄羅斯總統普京建議撤換紹伊古的國防部長職務，紹伊古其後轉任聯邦安全會議秘書。6月25日，國際刑事法院以涉嫌危害人類罪、戰爭罪等國際罪行，對紹伊古發出拘捕令。
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