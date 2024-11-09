珠海航展｜殲-15D戰機亮相　電子戰能力助航母奪制空權

報道指出，殲-15D是一款雙座艦載電子戰飛機，集電子干擾及打擊等能力於一體，可在未來航母編隊奪取制空權，發揮重要作用。至於殲-15T是一型重型艦載機，擁有良好的空戰和打擊能力，是航母編隊的核心武器裝備，也是解放軍海軍航空兵的重要力量。

國際航空航天博覽會12日起將在廣東省珠海市登場，解放軍殲-15D戰機首度在珠海航展亮相！官媒曝光三架殲-15艦載機編隊空中訓練畫面，其中一架掛載多個電子戰吊艙，為殲-15D電戰機。

升級航電和武器系統

報道引述海軍軍事專家李劍指出，與傳統的殲-15相比，殲-15D主要改進在於升級航電和武器系統，優化機體結構，具備更加強大的作戰能力，也能更好地適應新型航母的運用需求。

在本屆珠海航展中，海軍多型現役裝備將以靜態或動態方式首次公開亮相，包括殲-15T艦載戰鬥機、直-9F艦載反潛直升機、運-8反潛巡邏機及數款艦載武器系統、海上救援救生裝備等。海軍還將派出殲-15D艦載電子戰飛機、殲-15T艦載戰鬥機、直-20J艦載直升機以及直-8C運輸直升機，進行飛行表演。

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