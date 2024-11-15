珠海航展｜殲-15T成最貴避雨亭　蘇-35變乾衣神器

第15屆珠海航展於12日開跑，雖然13日和14日下起雨，但現場熱情不減，因雨也帶來不少有趣的小插曲，例如有民眾得以在「殲-15T」艦載戰鬥機下躲雨，還有人拍下俄羅斯工作人員用戰機引擎烘衣服的搞笑畫面。

「安全感滿滿」

據官方《央廣軍事》報道，珠海航展13日突然下起雨，解放軍海軍破例打開「殲-15T」的圍欄，允許現場觀眾到「殲-15T」機翼下面躲雨。據此前媒體報導，「殲-15T」是中國航母編隊的核心武器裝備，是解放軍海軍基於「殲-15」戰機進一步研製的艦載戰機升級版，已具備起降福建艦能力。

這一難得的機會令許多避雨民眾興奮不已，紛紛拿出手機拍照記錄，引來不少內地網友羨慕：「這麼貴的遮雨棚，安全感滿滿。」不過，也有人指出，有個別民眾擅自把手機伸進起落架艙拍細節，甚至出手掰動機器零部件，恐怕辜負了軍方的好意。