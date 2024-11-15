珠海航展｜殲20-S驚喜首度現身　可同步指揮無人機作戰

這次珠海航展，解放軍殲-20編隊驚豔亮相，而首度現身的雙座版殲-20S隱身戰機，具有優異的對地對海精準打擊能力、突出的態勢感知及電子干擾能力。最特別的是，後座的戰術指揮官還能指揮無人機進行作戰。

本屆珠海航展上，解放軍隱形戰機殲-20參與飛行表演，四機編隊先以鑽石隊形低空通場，水平轉彎後在200米低空解散，再組成雙機編隊展示轉彎交叉動作，編隊在觀眾席上方通場，向現場人士致意。

唯一的雙座5代戰機

而在珠海航展另一大看點，就是全球率先公開，由中國航空工業集團（AVIC）打造的雙座版的殲-20S，也是唯一的雙座5代戰機。

對此，在台灣，退役陸軍少將栗正傑在中天政論節目《全球大視野》表示，殲-20S的出現將徹底改變未來戰場：「因為它可以指揮忠誠僚機，在作戰過程中指揮那些無人機打前鋒，而遭遇危險時，這些忠誠僚機也可以掩護殲-20撤退，增加戰場的存活率。」