珠海航展｜殲20-S驚喜首度現身　可同步指揮無人機作戰

這次珠海航展，解放軍殲-20編隊驚豔亮相，而首度現身的雙座版殲-20S隱身戰機，具有優異的對地對海精準打擊能力、突出的態勢感知及電子干擾能力。最特別的是，後座的戰術指揮官還能指揮無人機進行作戰。
本屆珠海航展上，解放軍隱形戰機殲-20參與飛行表演，四機編隊先以鑽石隊形低空通場，水平轉彎後在200米低空解散，再組成雙機編隊展示轉彎交叉動作，編隊在觀眾席上方通場，向現場人士致意。
唯一的雙座5代戰機
而在珠海航展另一大看點，就是全球率先公開，由中國航空工業集團（AVIC）打造的雙座版的殲-20S，也是唯一的雙座5代戰機。
對此，在台灣，退役陸軍少將栗正傑在中天政論節目《全球大視野》表示，殲-20S的出現將徹底改變未來戰場：「因為它可以指揮忠誠僚機，在作戰過程中指揮那些無人機打前鋒，而遭遇危險時，這些忠誠僚機也可以掩護殲-20撤退，增加戰場的存活率。」
殲-20由電腦控制
而雙座版的殲-20S，與傳統F-14雙座戰機作用也有所不同，在F-14後座的飛行員叫做「武器操作官」，負責分擔前座操作機器或導航。但栗正傑說，殲20-S的後座飛行員，被稱為「戰術指揮官」，因為負責指揮忠誠僚機。
另外栗正傑也觀察到這次珠海航展，殲-20也有所不同：「我相信它一定是換了這種強力渦扇引擎，推力更大。」他又認為，殲-20還有機動性更好的前副翼，也因為殲-20是電腦控制的，有AI的技術在裏面，能讓戰機做出更多高難度動作。
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