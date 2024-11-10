珠海航展｜虎鯨號大型無人作戰艇首亮相 火力強大功能多

中國「虎鯨號」大型無人作戰艇，全球首度公開亮相！備受關注的第十五屆中國航展(又稱珠海航展)周二在廣東珠海舉辦，繼早前曝光的中國第2款隱形戰機殲35-A、紅旗-19導彈攔截系統以及殲-15D戰機外，遠洋艦隊的前衛、虎鯨號大型無人作戰艇亦將亮相，其外型獨特而且火力強大、隱身能力突出，功能極多。今次是解放軍海軍首次組織實裝參與珠海航展，意義重大。
虎鯨號大型無人艇將在珠海航長全球首次公開亮相，進行實艦展示。據報虎鯨號全名為JARI-USV-A，全長58米、闊23米、深4米，續航力逾4,000海里，是一型高速隱身的500噸級水面無人作戰裝備。
珠海航展｜虎鯨號戰力強大 功能多
虎鯨號由中國船舶集團研發，採用三體船體及柴電雙模推進，可獨立或伴隨艦艇編隊作遠海作戰。虎鯨號的強大戰力主要體現在所攜帶的武器和裝備上，其配置了通用垂直發射裝置、火箭彈載荷、艦艦彈載荷、艦空飛彈載荷、遙控武器站載荷、無人機載荷、拖曳雙納載荷，以及海上搜救載荷等，因而具備超視距火力打擊、防空反導及搜潛攻潛等無人自主作戰能力，亦可搭載無人機及無人潛航器等作跨域作戰，並可承擔海戰場環境調查以及遇險救援等任務，儼如全能戰士。據報虎鯨號已獲海軍訂購。
珠海航展｜海軍首次組織多型實裝參展 具重要意義
新華社指，此次參展的殲-15T艦載戰鬥機、殲-15D艦載電子戰飛機，以及直-20J艦載直升機等，均為海軍現役最新型主戰裝備、都是首度亮相。海軍研究院研究員張軍社說中國海軍首次組織多型實裝參展，讓國際社會可深入了解海軍裝備的最新發展，說明海軍特別是海軍航空兵的建設已達新水平，具重要意義。