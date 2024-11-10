珠海航展｜虎鯨號大型無人作戰艇首亮相 火力強大功能多

中國「虎鯨號」大型無人作戰艇，全球首度公開亮相！備受關注的第十五屆中國航展(又稱珠海航展)周二在廣東珠海舉辦，繼早前曝光的中國第2款隱形戰機殲35-A、紅旗-19導彈攔截系統以及殲-15D戰機外，遠洋艦隊的前衛、虎鯨號大型無人作戰艇亦將亮相，其外型獨特而且火力強大、隱身能力突出，功能極多。今次是解放軍海軍首次組織實裝參與珠海航展，意義重大。

虎鯨號大型無人艇將在珠海航長全球首次公開亮相，進行實艦展示。據報虎鯨號全名為JARI-USV-A，全長58米、闊23米、深4米，續航力逾4,000海里，是一型高速隱身的500噸級水面無人作戰裝備。