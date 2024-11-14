珠海車撞人慘案 民眾捐血救人獻花悼死者

珠海有人駕車衝入體育中心撞向人群的事故，造成最少35死43傷，令人痛心不已，有民眾前往體育中心外獻花悼念死者，亦有不少人到捐血站捐血拯救傷者。珠海市委常委會召開會議，要求不惜一切代價，集中醫療資源搶救傷員，做好遇難者家屬安撫善後工作，同時查清案件原因，依法嚴懲兇手，有效震懾犯罪，並及時向社會公布調查結果。廣東省長王偉中昨日到珠海市人民醫院，探望案中受傷人員，強調要全力以赴做好傷員救治、安撫善後等工作。另網上有更多案發經過及疑犯背景消息曝光。

62歲樊姓疑犯自殘致頸部等部位嚴重受傷後昏迷。公安初步查明，案件是他對其離婚後財產分配結果不滿而引發。

案發前一周貸款買車

前一日取車「踩線」 網上有更多疑犯背景流出，據報他是遼寧錦州人，報稱無業，住在珠海香洲區，入院時頸部、胸部多處出血，案發前一周才以20萬人民幣貸款買入涉事越野車，並於案發前一日取車。有保安員透露，該越野車疑於案發前一日泊在體育場外附近停車區，懷疑「踩線」。據報涉事的是北京汽車旗下一輛BJ40先鋒版越野車，銷售人員憶述疑犯買車時表現正常。

無減速無響按繞行一圈 網上有聲稱倖存者還原事發經過，指該輛掛「粵C」牌的本地車衝毀欄桿，無差別撞向跑道人群，「沒有減速，也沒有按喇叭，突然聽到砰砰砰幾聲巨響」。越野車在體育場內繞行一圈後，原路駛走，之後於大門外數百米停下。據報事發時體育場內有6隊「徒步隊」隊伍，每隊有40至50人，介乎40至70歲，常在晚上到場內鍛鍊。 其中一名死者遺孀透露，丈夫每晚也到體育中心健身，因沒穿徒步隊制服，被安排到隊伍最後排，成為受衝撞最嚴重的一批人。她趕赴醫院認領遺體時看到丈夫「頭下一大灘血」，在一張A4紙簽名認領遺體時，「差不多簽滿了，死了好多人」。

醫生初趕抵 傷者太多「救不過來」 一名徒步隊男成員憶述幸他反應快無受傷，但隊伍有十多人傷「有的腳斷了，有的頭撞吐血了，好恐怖」，更有7至8人當場死亡，包括其朋友及女隊長。事發後約15至20分鐘，警方趕抵制服司機，據報救護車起初只來了兩、三輛，醫生即場搶救，但因傷者太多「救不過來」，後來有更多救護車、警員及消防員到場。 案發後，有到附近捐血站的市民指，相信捐血可為傷者帶來幫助及力量。有到場獻花的珠海居民說心情「難受……特別難受」，並說不出話來；也有不少外地民眾透過速遞方式獻花，有人留寫下備註，稱雖然與死者素未謀面，但希望以菊花送行。