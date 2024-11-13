珠海車撞人｜珠海民眾現場向35死者致哀 倖存者憶述：有人腳斷有的吐血

珠海周一晚上有人駕車衝入體育中心撞向人群，已造成最少35人死亡，43人受傷。有民眾昨晚去到珠海體育中心擺放鮮花悼念死者，亦有大批市民前往捐血站捐血。62歲樊姓疑犯自殘致頸部等部位嚴重受傷後昏迷，目前仍在救治之中，公安初步查明，案件是他對其離婚後財產分配結果不滿而引發。 傳兇徒周日已泊車「踩線」 網上有更多關於疑犯的背景流出，據報他是遼寧錦州人，報稱無業，住在珠海香洲區，入院時頸部、胸部多處出血，近日才買入涉事越野車。現場有保安透露，該越野車懷疑於周日已泊在體育場外附近停車區，疑有人在「踩線」。

有六隊徒步隊伍 每隊有40至50人 社交平台亦有多篇疑似倖存者還原現場的內容，指該輛掛「粵C」牌的本地車衝毀欄桿無差別撞向跑道人群，「沒有減速，也沒有按喇叭，突然聽到砰砰砰幾聲巨響，好像有東西從天上掉下來」，在體育場內繞行一圈後，原路駛出逃離，之後於最近的出口大門外數百米被捕，當時體育場上有六隊徒步隊伍，每隊有4、50人，年紀在40至70歲不等，眾人有夜晚到此鍛鍊的習慣。 其中一名死者遺孀透露，丈夫每晚也到體育館健身，由於沒穿徒步隊制服，被安排到隊伍最後排，成為受衝撞最嚴重的一批人，她趕赴醫院認領遺體時看到丈夫「頭下一大灘血」，在一張A4紙簽名認領遺體時，「差不多簽滿了，死了好多人」。

一名倖存徒步隊男成員表示，他反應迅速並未受傷，所在的隊伍中有十多人受傷，「有的腳斷了，有的頭撞吐血了，好恐怖」。隊伍中還有七、八人當場死亡，包括其朋友及女隊長。事發後約15到20分鐘，警方趕到現場制服司機。救護車起初只來了兩三輛，醫生即場搶救，但現場傷者太多「救不過來」。後來救護車逐漸增加，大量警員、消防趕到現場，醫生搶救了一個多小時。他幫忙把一些傷者扶上救護車，直至晚上10點多，現場人員均被要求離開。在珠海生活了40多年的他直言從未經歷過類似事件，又指周末時有很多小孩在現場活動，「幸虧星期一小孩上學了，沒跑到體育中心那邊」，否則傷亡會更嚴重。