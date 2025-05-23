珠海香洲食指動 順德原隻碌鵝 巧手下欄變上菜

俗語有云「食在廣州，廚出鳳城」，鳳城為今日順德，因當地鳳凰山而得名。這處師傅憑一對巧手加對食材見解創出各道家傳戶曉菜式，如釀鯪魚、炒鮮奶、雙皮奶、野雞卷、金錢蟹盒等，更將下欄，（即可用或可不用食材）轉化為佳餚，食後感一試難忘。最近尋訪珠海，得悉該順德菜菜館開分店，離港珠澳大橋口岸10多分鐘車程。品嘗前先到舖外前山水道欣賞風景。雲淡風輕，心曠神怡。文：何駿傑，圖：鍾式明

碌鵝厚肉肝粉腍

菜館內置色麗滿洲窗，綠白色相隔地磚，大牌檔氣燈增添舊日氣息。翻閱名「日報」的餐牌，印上撚手菜招牌海鮮筲箕魚、順德撈起手撕雞、老娘黑叉燒、杏香墨魚餅及順德碌鵝。碌鵝原為客家菜式，原煲連爐上枱，選廣東台山、宰前6至7斤重兩年棚鵝，其肉質實，皮下脂肪厚，相對嫩鵝，肉味較濃。宰後先斬掉掌翼，原隻白鑊慢火碌煎10分鐘，不須煎熟，只煎皮金黃便可，掌翼則分開煎。接鑊落水、冰糖、片糖、炸過薑蔥、香葉、八角、豆蔻、鵝、掌翼、內藏肝、腎、腸、白酒及特製豉油大火煮40分鐘。其豉油非市面上生抽，與小醬園共同調配，稠身少鹹味鮮。煮至收汁後斬件落煲，一揭蓋豉蜜飄散，馥汁掛在肉面，皮脂雖厚但不膩，糖化焦香感暖意，肝粉腍，腎爽口，汁底撈飯一流，嘗過濃重厚腴，下一味金銀蒜焗白貝則清鮮。白貝中秋至立春期間當造，負責人表示曾試用沙蜆，惟質素不穩及多沙，花甲價錢較高，蠔、螺殼厚難入味。白貝落鋁鍋後用生粉絲及冬瓜片墊著，鍋中置墨魚麵不加水錫紙蓋面焗3分鐘，後落金銀蒜及灑蔥花。見每粒貝都打開，肉頗大粒沒有沙，冬瓜片軟連粉絲吸味，墨魚麵猜與白貝殼作顏色對比。

