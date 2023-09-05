瑞幸聯乘茅台推「醬香拿鐵」內地火紅 首天售超過540萬杯

被稱為內地星巴克的連鎖咖啡店瑞幸咖啡，與內地「股王」貴州茅台聯手，周一正式推出咖啡加酒飲品「醬香拿鐵」迅速爆紅，成為熱搜和微博熱話。網上片段可見，大家都想嘗鮮，瑞幸的分店出現人龍，外賣車手更是雙手拿著幾袋，有分店訂單多到甚至做壞機器，北京和上海不少分店在數小時內售罄。瑞幸今日公布稱，「醬香拿鐵」刷新單品紀錄，首推單日銷量超過542萬杯，銷售額超1億元(人民幣，下同)。有網友在社交平台評論稱，「19元喝到最火的聯名」、「這波跨界贏麻了」。 瑞幸表示，醬香拿鐵的首日銷售打破過去單品首推紀錄，例如芝士拿鐵首日售出131萬杯、椰雲拿鐵66萬杯。醬香拿鐵每杯售38元，首日可以半價優惠每杯19元買到。記者周一在深圳一間瑞幸分店觀察約半小時，購買醬香拿鐵的人愈來愈多，而且多數是一次買兩杯。有報道指，有人排隊等了1小時才買到。也有人在網上稱，一口氣買了10杯。有民眾表示，從來沒有喝過茅台，想嘗試一下。另有人稱，網上聽人說並不好喝，但喝了後覺得味道不錯。也有人擔心，茅台是烈酒會喝醉，但飲後只有淡淡的味道，不會臉紅，也不會上腦。

瑞幸聯乘茅台｜喝後可不可以揸車？ 從宣傳單張可見，每杯醬香拿鐵含有貴州茅台酒，酒精含量低於0.5%。網友稱，醬香拿鐵非將茅台酒直接倒入咖啡中，而是使用有白酒風味的厚奶。瑞幸官方介紹指，原料包括濃縮咖啡、白酒風味厚奶、純牛奶、稀奶油。大眾都關注飲後會否被指醉駕，有記者實測飲了整杯後「吹波仔」，沒有吹出數值，讀數為0mg/100ml。不過，官方仍是建議，未成年人、孕婦、駕駛者和酒精過敏者均不建議飲用。各地交警也一律提醒市民，雖然讀數是零，但喝了含酒精飲品不要開車。 瑞幸聯乘茅台｜有人說好喝 有人說 「像玫瑰腐乳汁」 醬香拿鐵的喝後感可說是兩極，有人說「很驚喜」、「是瑞幸產品中最愛的口味」、「很香」，也有人稱「跟酒心巧克力一個味兒」；但另有人飲後感嘆「踩雷」，「彷彿酒後嘔吐的味道」，甚至有人形容「像玫瑰腐乳汁」。有人說，「聞著喝著都能明顯地感受到茅台酒的味道，我平時不愛喝酒，但混進咖啡裡卻能接受，確實挺好喝。」但有人卻稱喝不出酒味。不少網友質疑，首天熱賣因人人都貪新鮮，再回頭幫襯的人可能不多。

