瑞幸聯乘茅台推「醬香拿鐵」內地火紅 首天售超過540萬杯

被稱為內地星巴克的連鎖咖啡店瑞幸咖啡，與內地「股王」貴州茅台聯手，周一正式推出咖啡加酒飲品「醬香拿鐵」迅速爆紅，成為熱搜和微博熱話。網上片段可見，大家都想嘗鮮，瑞幸的分店出現人龍，外賣車手更是雙手拿著幾袋，有分店訂單多到甚至做壞機器，北京和上海不少分店在數小時內售罄。瑞幸今日公布稱，「醬香拿鐵」刷新單品紀錄，首推單日銷量超過542萬杯，銷售額超1億元(人民幣，下同)。有網友在社交平台評論稱，「19元喝到最火的聯名」、「這波跨界贏麻了」。
瑞幸表示，醬香拿鐵的首日銷售打破過去單品首推紀錄，例如芝士拿鐵首日售出131萬杯、椰雲拿鐵66萬杯。醬香拿鐵每杯售38元，首日可以半價優惠每杯19元買到。記者周一在深圳一間瑞幸分店觀察約半小時，購買醬香拿鐵的人愈來愈多，而且多數是一次買兩杯。有報道指，有人排隊等了1小時才買到。也有人在網上稱，一口氣買了10杯。有民眾表示，從來沒有喝過茅台，想嘗試一下。另有人稱，網上聽人說並不好喝，但喝了後覺得味道不錯。也有人擔心，茅台是烈酒會喝醉，但飲後只有淡淡的味道，不會臉紅，也不會上腦。
瑞幸聯乘茅台｜喝後可不可以揸車？
從宣傳單張可見，每杯醬香拿鐵含有貴州茅台酒，酒精含量低於0.5%。網友稱，醬香拿鐵非將茅台酒直接倒入咖啡中，而是使用有白酒風味的厚奶。瑞幸官方介紹指，原料包括濃縮咖啡、白酒風味厚奶、純牛奶、稀奶油。大眾都關注飲後會否被指醉駕，有記者實測飲了整杯後「吹波仔」，沒有吹出數值，讀數為0mg/100ml。不過，官方仍是建議，未成年人、孕婦、駕駛者和酒精過敏者均不建議飲用。各地交警也一律提醒市民，雖然讀數是零，但喝了含酒精飲品不要開車。
瑞幸聯乘茅台｜有人說好喝 有人說 「像玫瑰腐乳汁」
醬香拿鐵的喝後感可說是兩極，有人說「很驚喜」、「是瑞幸產品中最愛的口味」、「很香」，也有人稱「跟酒心巧克力一個味兒」；但另有人飲後感嘆「踩雷」，「彷彿酒後嘔吐的味道」，甚至有人形容「像玫瑰腐乳汁」。有人說，「聞著喝著都能明顯地感受到茅台酒的味道，我平時不愛喝酒，但混進咖啡裡卻能接受，確實挺好喝。」但有人卻稱喝不出酒味。不少網友質疑，首天熱賣因人人都貪新鮮，再回頭幫襯的人可能不多。
瑞幸聯乘茅台｜被譽為國酒 茅台開拓年輕人市場
茅台被譽為國酒，是一種透明烈酒。內媒指，醬香拿鐵的成功也助茅台開拓年輕人市場，被指跨界與瑞幸合作拿下了「年輕人的第一杯」。證券時報網報道，今年上半年，貴州茅台依然穩坐白酒股「一哥」之位。報告期內，公司實現營收695.76億元，同比增長20.76%。不過，國家統計局數據顯示﹐2020年至2022年，中國白酒產量分別下跌5.75%、3.39%以及5.6%，白酒產量連續下跌。一直以來，白酒在消費者心裡印著「商務」、「傳統」等標籤，消費者以60、70後為主；隨著消費者年輕化趨勢，如何讓年輕人打破對白酒的固有印象，讓白酒走進年輕消費群體，讓白酒行業保持可持續的消費能力，是白酒行業面臨的一道「必答題」。
報道指，茅台跨界咖啡的消息早在傳聞，此前國內幾個茅台雪糕店也有出售飛天拿鐵、瓊漿美式和桂釀拿鐵等茅台咖啡。據報道，今年6月，廣州市天河區國金天地的茅台雪糕店旗艦店也有售茅台咖啡，每杯28元，據悉，每份茅台咖啡含有1.8毫升至2毫升的飛天茅台酒，如果覺得酒味淡，還可以每份12元添加飛天茅台酒。茅台與蒙牛亦於2022年5月已聯手推出含茅台酒的雪糕。除了茅台近兩年跨界合作白酒冰淇淋、醬香拿鐵外，多家酒廠一直以來都在跨界聯名上絞盡腦汁。多年來，「白酒+」已涉及巧克力、雪糕、咖啡茶飲，以及各類文旅文創多個領域。對於跨界到咖啡，茅台也並非首家。此前，早有五糧液和永璞咖啡跨界合作，開了一家「酒咖」，推出了兩款聯名酒咖。2022年，瀘州老窖還直接在成都開了一家咖啡店，兼賣咖啡與酒。
對於瑞幸來說，與茅台合作也是一個商機。英國廣播公司(BBC)稱，瑞幸於2020年，由於持續虧損，不少分店結束。但之後推出隕石拿鐵、生椰拿鐵等新品。根據其2022年的財務報告，該公司已轉虧為盈。