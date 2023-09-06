瑞幸X茅台 酒加咖啡「醬香拿鐵」內地火紅 首天售超過540萬杯

被稱為內地星巴克的連鎖咖啡店瑞幸咖啡，與內地「股王」貴州茅台聯手，周一正式推出咖啡加酒飲品「醬香拿鐵」，並迅速爆紅，成為熱搜和微博熱話。網上片段可見，大家都想嘗鮮，瑞幸的分店出現人龍，外賣車手更是雙手拿著幾袋，有分店訂單多到甚至做壞機器，北京和上海不少分店在數小時內售罄。瑞幸昨日公布稱，「醬香拿鐵」刷新單品紀錄，首推單日銷量超過542萬杯，銷售額逾1億元(人民幣，下同)。有網友在社交平台評論稱，「19元喝到最火的聯名」、「這波跨界贏麻了」。已於納斯達克退市的瑞幸，昨於場外(OTC)交易造好，盤前曾大升8%，其後開市後最高曾報34.28美元，飆7.2%，至晚上11時15分曾報33.09美元，漲3.5%，見約1年高位，市值約91.1億美元。另外，貴州茅台昨收報1,858.7元人民幣，跌0.4%或7.3元人民幣，市值約2.33萬億元人民幣。

瑞幸表示，醬香拿鐵的首日銷售打破過去單品首推紀錄，例如芝士拿鐵首日售出131萬杯、椰雲拿鐵66萬杯。醬香拿鐵每杯售38元，首日可以半價優惠每杯19元買到。記者周一在深圳一間瑞幸分店觀察約半小時，購買醬香拿鐵的人愈來愈多，而且多數是一次買兩杯。有報道指，有人排隊等了1小時才買到。也有人在網上稱，一口氣買了10杯。有民眾表示，從來沒有喝過茅台，想嘗試一下。另有人稱，網上聽人說並不好喝，但喝了後覺得味道不錯。也有人擔心，茅台是烈酒會喝醉，但飲後只有淡淡的味道，不會臉紅，也不會上腦。 從宣傳單張可見，每杯醬香拿鐵含有貴州茅台酒，酒精含量低於0.5%。網友稱，醬香拿鐵非將茅台酒直接倒入咖啡中，而是使用有白酒風味的厚奶。瑞幸官方介紹指，原料包括濃縮咖啡、白酒風味厚奶、純牛奶、稀奶油。大眾都關注飲後會否被指醉駕，有記者實測飲了整杯後「吹波仔」，沒有吹出數值，讀數為0mg/100ml。不過，官方仍是建議，未成年人、孕婦、駕駛者和酒精過敏者均不建議飲用。各地交警也一律提醒市民，雖然讀數是零，但喝了含酒精飲品不要開車。